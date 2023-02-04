我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

香港仔街市翻新將完工 提供142攤檔 料下月底重開

香港新聞組／香港4日電
香港食環署表示，香港仔街市翻新工程快將完成，預計可於今年下月底重開。（取材自香港電台）
香港食環署表示，香港仔街市翻新工程快將完成，預計可於今年下月底重開。（取材自香港電台）

香港仔街市翻新工程快將完成，預計可於下月底重開。食環署表示，翻新後街市將提供142個攤檔，選擇留場的原有租戶可參加下星期一舉行的圍內競投，以優惠的競投底價競投翻新後的攤檔，並在租金及冷氣費方面享有特惠安排。圍內競投後餘下的攤檔將於二月中旬供合資格人士作公開競投，詳情稍後公布。

香港電台報導，全面翻新後的香港仔街市仍然有合共四層，街市內所有通道均比以前寬闊，並增設兩部暢通易達升降機和兩部貨物升降機，提升街市的暢通易達度。街市亦設有公眾座椅、育嬰室、母乳餵哺室，增加洗手間數目和提升無障礙設施。

其他首次見於公眾街市的優化設施包括一間有空調的獨立儲存室，專門用來暫存在清晨時分送達街市的豬隻屠體，以保持衞生。配合環保及回收工作，街市內設有「綠在區區」「回收便利點」，以及專門處理回收棄置發泡膠箱的新設施。

另一特色是街市二樓扶手梯大堂內設有一個多用途空間，以舉辦不同的街市推廣和節慶活動，以及提供各種資訊，務求令街市發揮更大的社會功能，成爲居民聚腳的地方。

香港仔街市是街市現代化計劃的首個重點項目，署方正全力推展現代化計劃下其他全面翻新或重建項目，包括荔灣、牛頭角、九龍城、楊屋道及北葵涌街市。

香港 租金

上一則

小農民一躍大演員 央視春晚「最大牌演員」：圓夢了

下一則

中日外長通話 秦剛遞請帖 邀林芳正訪中

延伸閱讀

深水埗40年布市場「棚仔」謝幕 僅1/3檔販搬至新址

深水埗40年布市場「棚仔」謝幕 僅1/3檔販搬至新址
屋崙19街捷運站 農曆除夕全新開幕

屋崙19街捷運站 農曆除夕全新開幕
珍寶海鮮舫、餅店… 2022年老字號餐廳紛關門

珍寶海鮮舫、餅店… 2022年老字號餐廳紛關門
歷來最大樓宇工程貪污破案 涉圍標5億元項目拘49人

歷來最大樓宇工程貪污破案 涉圍標5億元項目拘49人

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有