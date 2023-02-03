盛事之都重現 逾250會議展覽登港 料吸引數十萬商務客

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 已經「回來了」！香港特首李家超昨日在「你好，香港！」啟動禮致辭時表示，香港正大張旗鼓，開門迎客，舉辦許多盛事，從金融、經濟、創新科技，到體育賽事、文化藝術和美食 好酒，以至各式各樣大型國際會議和展覽。政府估計，今年會有超過250項會議和展覽活動在港舉行，相信可吸引數十萬的商務旅客赴港，帶動住宿、餐飲、零售和娛樂等相關行業。

文匯報報導，「你好，香港！」其中一項重要活動是「盛事來」，多個涉及金融、經濟、創新科技，到體育賽事、文化藝術和美酒佳餚，以至大型國際會議和展覽都會陸續「回歸」香港。

李家超昨日在「你好，香港！」啟動禮致辭時表示，港府正忙於舉辦大型活動和大型貿易展覽，並會於今年舉辦許多盛事，從金融、經濟、創新科技，到體育賽事、文化藝術和美食好酒，以至各式各樣大型國際會議和展覽，多不勝數。「我們歡迎世界每一個角落的旅客、投資 者、企業家、創新者，一起來到香港感受我們的活力，擁抱機遇，大展鴻圖。」

商務及經濟發展局局長丘應樺在隨後舉行的記者會上表示，今年估計會有超過250項會議和展覽活動計畫在香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館舉行，包括香港國際珠寶展、香港國際影視展、巴塞爾藝術展香港展會、亞洲授權業會議、「一帶一路」高峰論壇、亞洲知識產權營商論壇等。「我們期待迎接數以十萬計的商務旅客回到香港參與這些活動，帶動住宿、餐飲、零售和娛樂等相關行業。」

他續說，未來數月，投資推廣署將舉辦最少70項投資推廣活動和講座，投資推廣署亦會為內地企業舉辦周年酒會，期望能增強其在港建立或擴充辦公室的投資信心。而涉及約11億港元（約1.4億美元）的「會議展覽業資助計畫」至6月底，又會緊接在7月推出新的14億元（約1.8億美元）「定期展覽獎勵計畫」，為期3年，以吸引活動持續在港舉行。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在記者會上表示，由現在到4月，香港馬拉松、巴塞爾藝術博覽會、香港國際影視展2023、WestK Music Festival 2023及香港國際七人欖球賽將在香港舉行。文化體育及旅遊局亦將於下月主辦博物館高峰論壇，及於今年稍後舉辦首屆流行文化節。