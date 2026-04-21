韓媒稱北京不滿南韓涉台表態 韓中高層互動卡關

韓媒報導，南韓與中國近期高層交流陷入僵局，不僅中方高級外交官員原定訪韓行程一再延後，南韓國家情報院院長李鍾奭原本規劃訪陸的安排，也遭暫緩。圖為南韓國家情報院院長李鐘奭。（取材自觀察者網）

觀察者網22日引述韓媒報導，南韓 與中國近期高層交流陷入僵局，不僅中方高級外交官員原定訪韓行程一再延後，南南韓家情報院院長李鍾奭原本規劃訪中的安排也遭暫緩。

韓媒東亞日報21日獨家報導指出，自南韓總統李在明 今年1月訪中後，韓方原本希望透過中方高級外交官員回訪，延續韓中關係回溫勢頭。然而，相關訪韓行程至今一再延後。尤其南韓外交部長趙顯去年9月訪中後，按慣例應由中方同級官員回訪，但南韓政府先前公開提及的目標時點、也就是今年第一季，如今已經過了時程。

報導並指，李鍾奭原本推動的訪中計畫也遭保留，外界解讀為，這與韓中高層互動停滯的情況有關。

韓媒今日亞洲同日則報導，南韓執政黨共同民主黨籍議員、也是李在明政務特別顧問的趙正湜，近日率團低調訪中，原本代表團成員包括李鍾奭。報導引述外交消息人士稱，這個訪中團此行是為討論韓中之間多項懸而未決的政治議題，以及改善雙邊關係。

報導指出，中方拒絕李鍾奭入境，理由是他先前曾提出所謂「台灣籌碼論」。李鍾奭曾表示，中國對南北韓對話與關係改善至關重要，若要營造這種氛圍，必須「適當」打出「台灣牌」，藉此刺激中國更重視南韓，進而在朝鮮半島問題上發揮更積極作用。

報導接著指出，中方將這番「台灣籌碼論」視為親台策略，也認為南韓試圖把台灣問題當作外交籌碼，並已透過外交管道強烈要求韓方作出說明。由於訪中團從一開始氣氛就相當緊張，最終成果也相當有限。

報導還稱，中方對韓方「親台立場」的不滿加深，也使其對南韓政府的「親台傾向」產生更多質疑。其中，川普總統本月13日提名韓裔前聯邦眾議員史蒂爾（Michelle Steel，朴銀珠）出任美國駐韓大使。史蒂爾先前曾公開表示，「一旦台灣有事，南韓應扮演最積極的角色」。

此外，報導指出，近期南韓電子入境申報系統一度將台灣標示為「中國台灣」，也引發爭議。之後，南韓外交部官員表示，韓方已決定刪除電子入境申報系統中的「前一出發地」與「下一目的地」欄位，稱此舉是為簡化出入境程序，並統一電子版與紙本申報內容及格式。不過，報導稱，中方也將韓方此舉視為對台灣方面的某種讓步，因此同樣感到不滿。韓媒分析，中方高級外交官今年年內訪韓的可能性恐怕已相當低。

此前，中國外交部發言人郭嘉昆回應相關問題時表示，中韓建交聯合公報已明確規定，南韓政府承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，並尊重「一個中國、台灣是中國一部分」的立場；他並指出，李在明今年初接受中媒專訪及訪中期間，也曾表達對一中立場的尊重。

郭嘉昆並稱，將台灣標示為「中國台灣」是「理所當然」，希望韓方恪守一中原則，以實際行動推動中韓關係健康穩定發展。