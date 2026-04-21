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「中國正在主導氫能」 歐能源巨頭示警：歐盟醒醒吧

記者張鈺琪／綜合報導
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隨著中國加快清潔能源布局並發展氫能，歐洲能源業者示警，憂未來恐影響全球氫能供應及...
隨著中國加快清潔能源布局並發展氫能，歐洲能源業者示警，憂未來恐影響全球氫能供應及歐洲產業競爭力。圖為位於重慶的中國首座應用儲氫井技術的加氫站，日供氫能力達1,000公斤。（新華社）

德國網路媒體T-Online以「中國已擺好陣勢」為核心論調指出，中國正持續推進在清潔能源領域實現主導地位的計畫，尤其在氫能這一關鍵賽道加速布局。此舉引發歐洲能源企業與行業聯盟的強烈預警，他們普遍擔憂歐洲核心產業競爭力將持續流失，且能源供應體系可能再度陷入受制於人的被動局面。

T-Online引述「中國日報」數據稱，截至2025年底，全球約有10萬件氫能相關專利掌握在中國手中。此外，中國本周已啟動氫能航空試點計畫，並規畫在工業領域引入氫能與生質能使用配額，釋放出的訊號相當明確。

歐洲多家能源企業則於14日成立「歐洲清潔氫能及其衍生物韌性聯盟」（ERA），該聯盟旨在推動歐洲本土氫能基礎設施建設。歐洲主要能源企業再次聚集在一起，試圖喚醒歐盟及其成員國，進而推動本土氫能基礎設施建設，並呼籲歐盟及成員國正視能源轉型過程中的產業競爭與供應安全問題。

歐洲議會議員、德國基民盟政治人物韋克斯勒（Andrea Wechsler）表示，歐洲能源轉型不只是減碳問題，更關乎建立具韌性與自主性的能源體系，讓產業與民眾都能受益。她並強調，韌性應成為歐洲能源政策的核心原則之一。

報導稱，歐洲對中國在清潔能源領域快速崛起的憂慮已持續一段時間，相關領域涵蓋風能、太陽能、電池、熱泵及氫能等。分析認為，北京正積極擴大在各項潔淨技術領域的布局。

氫能被視為能源轉型中的關鍵技術之一，特別是在鋼鐵、部分化工、航運與航空等難以全面電氣化的產業，被認為是少數可行的減碳方案。不過，目前氫能發展仍面臨成本偏高、需求不足等問題。

報導接著指出，中國已在最新五年規畫中將氫能列為「未來技術」，並規畫在2030年前大規模推動發展，目標是將氫氣價格降至每公斤約2至3歐元。相較之下，目前歐洲綠氫價格約為每公斤10至20歐元。若中國達成目標，氫能成本將接近天然氣，具備更強市場競爭力，並可能出口至包括歐洲在內的市場。

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