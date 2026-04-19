中國航空公司進一步停飛日本航線 武漢已無直飛航班

中日關係持續惡化，中國航空公司停飛的日本航班進一步擴大，包括武漢在內多數中國城市目前已無直飛日本航班。（路透）

隨著中日關係持續惡化，中國航空公司停飛的日本 航線進一步擴大。據湖北楚天都市報報導，3月共有53條中日航線取消全部航班，比2月取消數量進一步增加，目前武漢 天河機場已經沒有直飛日本的航班。

據統計，‌2025年11月3日至11月9日當周，中日共有95條航線‌，往返於中國34個‌城市及日本18個城市，當周中日往返航班總量為1189班次‌ ‌。但去年11月7日，日本首相高市早苗 發表涉台相關談話後，中國多次發布通報，提醒中國公民避免前往日本，中日航班數隨即逐步減少。

報導稱，4月19日，飛航資訊系統「飛常準」APP顯示，未來兩周，中國僅剩北京、上海、哈爾濱、天津、廣州、福州、青島、廈門、濟南、杭州、海口、重慶、南京等部分城市仍有直飛日本的航班。其中，從上海出發可直飛日本東京、大阪、沖繩、札幌等多個城市，且價格相對較低。

例如，上海直飛大阪最低價格為797元人民幣（約117.6美元），直飛東京最低價格910元人民幣。4月20日，北京直飛日本大阪的航班僅剩3班；北京直飛日本東京的航班相對較多，有16班。

該APP顯示，當日從武漢出發、前往日本東京的航班有多個，但都需要轉機，總時長最短約8小時、最長則需要25小時左右。武漢一家辦理航空客運銷售代理業務的公司表示，從今年2月中下旬開始，武漢直飛日本的航班就已經被全部取消，經其他城市轉機去日本的航班數量也在縮減。如果旅客需要前往日本，建議從上海、北京等地轉機。

中國某航空公司人員表示，「從去年開始，國內前往日本各個城市的客流量就在減少，受此影響，國內城市飛往日本的航班、航線也相應縮減。」

中國南方航空、中國國際航空和中國東方航空今年1月26日同步公告，對航班起飛日期在2026年3月29日（含）至2026年10月24日（含）的日本進出港或經停航班，實施免費退改簽。此前，免費退改簽政策執行到3月28日。

上周五（17日）中國駐日本大使館再次發布「重要通知」，指稱近年來日本社會治安環境持續惡化，鄭重提醒在日中國公民切實提高安全防範意識。

中國駐日本大使館表示，近日，日本自衛隊現役人員持刀翻牆闖入中國駐日本大使館，右翼分子公然滋擾觀看馬拉松比賽的中國公民，中國留學生在東京街頭遭「撞人族」衝撞，香港遊客在北海道某餐廳遭毆打。有關案件反映出日本國內右翼勢力活動日益猖獗，針對中國公民的歧視性案件顯著增加，在日中國公民安全風險不斷上升。

中國駐日本大使館呼籲在日中國公民加強自我保護，盡量結伴外出，避免前往治安較差、人流集中的區域。如遇右翼分子、「撞人族」等滋擾挑釁，優先保證自身安全，保持冷靜、避免糾纏，注意保存證據，及時報警並連繫中國駐日使領館尋求協助。