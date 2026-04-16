環時社評：法國「道德自覺」返還文物 值得日本學習

法國全票通過「文物歸還法案」，被指值得日本好好學習。（取材自@CCTV國際時訊）

近日，法國國民議會「罕見地」全票通過一項法案，決定簡化法國在殖民時期掠奪所得文物的返還程序。此前，法國返還文物必須通過專項立法逐一推進，而最新法案的通過意味著未來無需立法，通過行政令即可推進返還程序，議員們還要求法國政府每年公布涉嫌非法獲取的文物清單；環球時報評論指出，法國的做法，值得日本 好好學習。

評論提到，流失文物的追索與返還是一個國際性難題，關鍵難點在於現有國際法律體系的局限性。當前，國際社會開展流失文物追索返還的主要法律依據，僅適用於公約生效後被盜或非法出口的文物，對於公約生效前，尤其是近代通過戰爭、掠奪、脅迫等方式流失的大量文物，卻缺乏有效的法律約束，這就導致眾多文物原屬國，在追索歷史流失文物時，往往面臨「法律無據可依、追索寸步難行」的困境。

評論表示，從這個意義上說，流失文物能否回家，很大程度上取決於流失文物持有國的「道德自覺程度」。近年來，全球對歷史的反思不斷深入，「去殖民化」浪潮延伸至文博領域。在這當中，日本無疑是一個反面典型。

環球時報文章中提到，東京不僅長期迴避日本在侵略歷史中掠奪文物的事實，甚至將掠奪的文物當作軍國主義「戰利品」加以宣揚。靖國神社入口處陳列的一對石獅，是甲午戰爭時期日軍從中國遼寧海城掠奪而來，卻被日本當作「戰爭功績」展示。

面對文物返還呼聲，日本政府要麼含糊其詞、迴避回應，要麼利用其國內法律構建「防禦牆」，以所謂「即時取得制度」「訴訟時效」為由予以拒絕，暴露出東京對殖民主義、軍國主義歷史的拒不反思。法國的做法，值得日本好好學習。

評論最後提到，歡迎法國的這一舉措，也希望這能成為全球文物返還潮流的新起點。期待更多相關國家能夠跟上時代潮流，讓更多流失在外的文物早日回家，讓不同文明在尊重歷史、彼此包容的過程中，實現更好的交流與共生。