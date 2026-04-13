我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆美：準備懷念低油價 彭博推估：衝170美元

全紅嬋遭霸凌 分析：飯圈文化只是表象

美菲澳南海聯合巡航 解放軍批：攪局南海 破壞地區和平

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管中菲南海爭端持續，但中國駐菲國大使井泉表示，當前中菲關係已出現緩和跡象，「菲...
儘管中菲南海爭端持續，但中國駐菲國大使井泉表示，當前中菲關係已出現緩和跡象，「菲方掀不起大風浪」。（美聯社）

菲律賓近日與美國、澳洲在南海完成今年第二輪「多邊海事合作活動」（MMCA）聯合巡航演訓，對此，解放軍南部戰區新聞發言人翟士臣13日上午指責菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，「攪局南海，破壞地區和平穩定」。翟士臣稱，南部戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

翟士臣表示，解放軍南部戰區海軍4月9日至12日也在南海海域進行例行巡航。

菲律賓軍方今天表示，菲律賓武裝部隊、美軍印太司令部與澳洲國防軍，本月9日至12日在「西菲律賓海」（WPS）進行MMCA聯合巡航演訓。

「西菲律賓海」是菲律賓對在南海聲索海域的官方稱呼，範圍包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域，因與中國主張擁有主權的南海海域重疊，雙方長年衝突不斷。

大陸駐菲律賓大使館12日發布消稱，中國駐菲國大使井泉10日在會見菲華新聯公會及旅菲華僑工商團體代表時表示，當前中菲關係出現緩和跡象，雙方恢復政治對話並已開展三輪對話。

井泉指出，海上局勢總體可控，雖然一些勢力還在滋事，但中方堅定有力應對，「菲方掀不起大風浪」。針對反華勢力汙蔑抹黑，使館與之展開針鋒相對輿論鬥爭，對方占不到便宜。

井泉還說，1月至3月，中國來菲遊客12萬人次，年比增長57%。宿霧至泉州、重慶至馬尼拉等航線已經或即將開通。菲國民眾赴華人數也在增加，去年已超過百萬。今年第一季中菲還合力抓獲七名涉綁架、詐騙等的中國籍嫌犯，遣返40餘人。

井泉指出，中菲兩國經貿合作也面臨新的機遇，但不能掉以輕心，要多想辦法「以正壓邪」，希望菲國華人社團繼續為助力中菲關係穩定發展貢獻力量。

解放軍 澳洲

上一則

中國生產製造技術創新突破 可重複使用航天器亮相

下一則

卓永興：宏福苑1700戶居民 20日起可上樓執拾

延伸閱讀

范斯與伊議長面對面談判首日 2美艦闖荷莫茲海峽「掃雷」

范斯與伊議長面對面談判首日 2美艦闖荷莫茲海峽「掃雷」
中東戰火下中國站哪邊？中駐以大使：站在和平、對話與歷史正確一邊

中東戰火下中國站哪邊？中駐以大使：站在和平、對話與歷史正確一邊
前美軍上將：台灣軍隊演練次數不夠 每天練才能進步

前美軍上將：台灣軍隊演練次數不夠 每天練才能進步
防中俄威脅 華爾街日報：台灣、北約加強保護海纜

防中俄威脅 華爾街日報：台灣、北約加強保護海纜

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的