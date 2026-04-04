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「兩國方案是唯一出路」 傅聰：中國挺巴勒斯坦獨立建國

記者陳宥菘╱綜合報導
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中國常駐聯合國代表傅聰。資料照片。(路透)
中國常駐聯合國代表傅聰。資料照片。(路透)

中國常駐聯合國代表傅聰2日在聯合國安理會多場公開會議上，就中東局勢與巴勒斯坦問題發表立場，強調當務之急是立即停止軍事行動，並重申「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路，中方支持巴勒斯坦早日實現獨立建國；同時也表明，不認同伊朗對海灣國家的攻擊，航道安全不應受到干擾。

傅聰在聯合國與阿拉伯國家聯盟合作問題安理會公開會上表示，中東長期飽受戰亂與衝突之苦，歷史反覆證明武力無法解決問題，政治途徑才是根本出路。他指出，國際社會應支持阿盟在預防衝突與斡旋調解方面發揮更大作用，聯合國機構與特使應加強同地區國家協調，形成推動和平的合力。

針對近期中東緊張局勢升級，傅聰指出，戰火正迅速蔓延至整個地區，持續軍事行動只會帶來更多人員傷亡與經濟損失，各方應推動停火與對話。他強調，巴勒斯坦問題始終是中東問題核心，「兩國方案」符合國際共識，任何新安排都應堅持「巴人治巴」原則，促進而非削弱既有和平框架。

中方並宣布，第二屆中阿峰會將在中國舉辦，盼以此深化戰略互信與合作，推動中阿命運共同體建設。

此外，在聯合國與海灣阿拉伯國家合作委員會合作問題公開會上，傅聰則將焦點放在美伊衝突與地區安全。他表示，戰爭對國際能源、金融、貿易與航運造成衝擊，避免局勢惡化的根本在於停止軍事行動，同時各國主權與領土完整應獲尊重。中方不認同伊朗對海合會國家的攻擊，並譴責任何針對平民與非軍事目標的無差別打擊，強調海上航道安全不應受到干擾。

傅聰同時提到，中國與巴基斯坦日前提出恢復海灣及中東和平穩定的五點倡議，呼籲停火、開啟和談並確保航道與民用設施安全，並歡迎各國與國際組織參與，共同推動形成更大國際共識。

他最後強調，安理會在授權使用武力問題上必須保持審慎，應以降溫局勢、推動對話為優先，避免衝突進一步升級。

巴基斯坦 傅聰 巴勒斯坦

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