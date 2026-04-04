要求荷日同步…美拉盟友卡脖子 推新法案對華晶片再設限

美國會推新法案，限制對華出口關鍵晶片製造設備。圖為中芯國際工作人員在操作設備。(新華社)

據美國媒體報導，美國國會參眾兩院兩黨議員3日推出新法案，將進一步收緊先進晶片製造設備的出口管制。國會議員表示，盟友未完全配合美國為遏制中國半導體本土化進程而實施的廣泛出口管制，使得中國不斷利用其間的漏洞突圍，立法後將能確保中國在內的「敵手國家」，無法從美國及其夥伴取得其自身尚無法生產的「卡脖子」晶片製造技術。

美國之音報導，這項名為「硬體技術管制多邊協調法案」(Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act，MATCH法案)的立法，將收緊被視為全球半導體產業「卡脖子」技術先進晶片製造設備的出口管制。旨在透過加強與盟友協調、堵住現有漏洞，防止中國取得關鍵半導體製造設備，進而維護美國在人工智慧等關鍵領域的技術優勢。

國會議員表示，儘管美國已實施廣泛的出口管制以遏制中國半導體本土化進程，但美國的盟友並未完全配合這些措施。這種不協調導致了關鍵漏洞，而中國仍在不斷利用這些漏洞。立法的目標是確保中國等「敵手國家」無法從美國及其夥伴取得其自身尚無法生產的「卡脖子」晶片製造技術。

在參議院 ，這項法案由民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和民主黨新澤西州聯邦參議員金安迪（Andy Kim），以及共和黨聯邦參議員瑞克茲（Pete Ricketts）和共和黨籍聯邦參院外交委員會主席里契（Jim Risch）於3日共同提出。在眾議院 ，來自兩黨的議員也在同天提出了該法案的眾議院版本。

法案核心內容包括，對「受關注國家」實施全國範圍內的關鍵設備出口禁令，涵蓋深紫外光刻(DUV)等先進技術；同時對中國主要半導體企業中芯國際(SMIC)、長江儲存(YMTC)、華為等實施類似實體清單的全面限制，禁止向其出口設備、維護及其技術支援。

法案也設定與盟友協調的時間表，推動包括荷蘭、日本 等主要設備生產國採取同樣嚴格的限制措施。若盟友未能在規定期限內採取類似措施，美國將可單方面實施更嚴格管制。同時，法案透過擴大「外國直接產品規則」的適用範圍，將更多使用美國技術的海外產品納入監管。

依照美國立法程序，一部法案需由參眾兩院分別通過文字一致的版本並交由總統簽署，才能成為法律。