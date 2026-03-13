掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

自美以伊開戰後，荷莫茲海峽商業航行陷入中斷，隨著戰事趨向緩和，中國航運公司正為全面復航在作準備。3月11日凌晨，中國籍散貨船「潤晨2號」從波斯灣向東通過荷莫茲海峽進入阿拉伯海，這是3月1日海峽事實上封閉後，首艘通過的中國籍船舶，懸掛五星紅旗，標誌著中資航運在緊張局勢中逐步恢復的關鍵一步。

財新網報導，「潤晨2號」隸屬於江蘇潤昌海運有限公司，是一艘3.3萬噸級的木材運輸船。該船11日凌晨從波斯灣向東穿越荷莫茲海峽進入阿拉伯海，全程開啟船舶定位系統（AIS）並清晰標註中國籍身分。

據報導，當時與「潤晨2號」一同駛出荷莫茲海峽的，還有3艘散貨船：南京金希普船舶管理有限公司旗下的5.7萬噸級散貨船「萊陽」號、香港Athena航運公司旗下的4.9萬噸級散貨船「HONESTAR」號，另有一艘順昌船舶管理有限公司旗下的5萬噸級散貨船「RIVA GLORY」號從外海通過海峽進入波斯灣。

後三艘雖非中國籍船舶，但運營實體為中資公司，因此它們過海峽時在「目的地」一欄標明為「CHINAOWNER」（中資所有）。

自3月1日美以空襲伊朗致哈米尼遇害後，伊朗革命衛隊宣布封鎖荷莫茲海峽，針對美、以、歐洲及其盟友船隻，違者遭襲。封鎖導致日均通行量從138艘暴跌至個位數，近1000艘商船滯留。

中國致力於推動外交斡旋停火，而非軍事介入。中資船舶復航被視為局勢緩和信號，但全面恢復需伊朗官方解禁及衝突實質性降溫。