我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

自美以伊開戰後，荷莫茲海峽商業航行陷入中斷，隨著戰事趨向緩和，中國航運公司正為全面復航在作準備。3月11日凌晨，中國籍散貨船「潤晨2號」從波斯灣向東通過荷莫茲海峽進入阿拉伯海，這是3月1日海峽事實上封閉後，首艘通過的中國籍船舶，懸掛五星紅旗，標誌著中資航運在緊張局勢中逐步恢復的關鍵一步。

財新網報導，「潤晨2號」隸屬於江蘇潤昌海運有限公司，是一艘3.3萬噸級的木材運輸船。該船11日凌晨從波斯灣向東穿越荷莫茲海峽進入阿拉伯海，全程開啟船舶定位系統（AIS）並清晰標註中國籍身分。

據報導，當時與「潤晨2號」一同駛出荷莫茲海峽的，還有3艘散貨船：南京金希普船舶管理有限公司旗下的5.7萬噸級散貨船「萊陽」號、香港Athena航運公司旗下的4.9萬噸級散貨船「HONESTAR」號，另有一艘順昌船舶管理有限公司旗下的5萬噸級散貨船「RIVA GLORY」號從外海通過海峽進入波斯灣。

後三艘雖非中國籍船舶，但運營實體為中資公司，因此它們過海峽時在「目的地」一欄標明為「CHINAOWNER」（中資所有）。

自3月1日美以空襲伊朗致哈米尼遇害後，伊朗革命衛隊宣布封鎖荷莫茲海峽，針對美、以、歐洲及其盟友船隻，違者遭襲。封鎖導致日均通行量從138艘暴跌至個位數，近1000艘商船滯留。

中國致力於推動外交斡旋停火，而非軍事介入。中資船舶復航被視為局勢緩和信號，但全面恢復需伊朗官方解禁及衝突實質性降溫。

世報陪您半世紀

上一則

隔6年重啟 中朝國際列車丹東首發抵平壤 首日景象曝光

下一則

中國通過「民族團結進步促進法」 引發人權隱憂

延伸閱讀

日三井貨船荷莫茲海峽遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

日三井貨船荷莫茲海峽遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光
伊朗稱襲擊多處美軍基地 在荷莫茲海峽擊中2艘船

伊朗稱襲擊多處美軍基地 在荷莫茲海峽擊中2艘船
疑電子戰讓訊號大亂 荷莫茲海峽怪象 數百船群聚飆速

疑電子戰讓訊號大亂 荷莫茲海峽怪象 數百船群聚飆速

千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」