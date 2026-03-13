制裁變相解除？港媒：魯比歐將隨川普在月底一起訪華

我的頻道

記者黃國樑／即時報導
港媒報導，魯比歐將隨川普總統於月底訪華。圖為3月7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。(美聯社)
港媒報導，魯比歐將隨川普總統於月底訪華。圖為3月7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。(美聯社)

根據「南華早報」報導，美國國務卿魯比歐預計將於本月晚些時候與美國總統川普總統一同訪問中國，此前他對北京方面的邀請似乎興趣缺缺。

消息人士透露，魯比歐曾受邀訪問，但直到最近才接受邀請。報導稱，魯比歐的出席或許能緩解川普訪華期間的一些問題。由於此次訪華準備不足，北京方面的不滿情緒日益高漲。

彭博社兩天前報導，對於川普此行的具體期待與目標，美中雙方缺乏明確溝通，讓北京感到困擾。當時報導稱，中國方面在籌備美國總統的國事訪問之前，會先接待美方為訪問鋪路而先遣而來的高級官員。川普上一次在2017年訪華前幾個月，美國派遣國務卿和商務部長前往中國溝通。這次北京不滿白宮偏離了這樣一貫的做法。

此外，美國財政部周四表示，美國財政部長貝森特將於3月15日至16日在法國會見中國國務院副總理何立峰。此前，雙方正為美國總統川普3月底在北京與中國國家主席習近平會晤做準備。報導稱，美國貿易代表葛里爾的辦公室表示，葛里爾也將參加這些會議。這是貝森特、葛里爾、何立峰和中國貿易談判代表李成剛近幾個月在歐洲城市舉行的一系列對話中的最新一次。

被中國稱為「反華急先鋒」的魯比歐，在2020年先後因批評新疆、香港人權問題，兩度遭北京制裁。但中國官方包括外交部及官媒已在去年1月就將魯比歐（Marco Rubio）的中文譯名由原來的「盧比奧」改為「魯比奧」。此舉曾被外界普遍認為是為了給先前被制裁的「盧比奧」解套。但中國外交部發言人毛寧去年1月22日在例行記者會上，對是以以譯名為魯比歐解套時只稱，她並未注意到此細節，強調魯比歐的英文名字更重要。

