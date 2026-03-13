中國通過「民族團結進步促進法」 引發人權隱憂

中國人大12日在北京閉幕，除了通過「十五五規畫」之外，也通過「民族團結進步促進法」受到矚目，該法提供了懲罰分裂主義者另一個法律依據，也成人權隱憂。（中新社）

中國14屆人大四次會議12日閉幕，除了通過中國「十五五規畫綱要」外，也通過了一項名為「民族團結進步促進法」，旨在推動55個少數民族形成「共同」國家認同，引外界注意。批評人士認為，該法將進一步侵蝕非漢族群體的身分認同，並可能將任何質疑這種「統一」的人定性為可受法律懲處的分裂分子。

被認提供法律依據懲罰分裂分子

該法律規定，普通話是學校教學及政府和官方事務的基本用語。在普通話與少數民族語言並用的公共場所，「應當在位置、順序等方面突出國家通用語言文字」。但也規定，「國家尊重和保障少數民族語言文字的學習和使用」。

路透報導，中國有56個民族，包括藏族、維吾爾族、蒙古族、回族等，漢族佔中國14億人口的91%。

「民族團結進步促進法」在其草案中表述旨在以中國共產黨為核心，凝聚團結，「實現中華民族偉大復興」。其中規定，「未成年人的父母或者其他監護人應當依法履行家庭教育責任，教育和引導未成年人熱愛中國共產黨」。

台陸委會：應抱持警覺 未來適用範圍可能很廣

台灣「大陸委員會」副主委梁文傑表示，對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」梁文傑說，從內容來看，這部法律可視為將中國領導人習近平民族工作思想法律化，核心在於透過法律規範全中國。

該法在兩岸部分提及：促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣民眾對中華民族歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化。並明確公民有維護國家統一、民族團結的義務」。

路透報導，台北官員表示，這部法律提供北京另一個法律基礎懲罰主張分離主義的人士。

中國14屆人大四次會議12日表決通過包含「十五五規劃綱要」等法案與文件，意味著「十五五規劃綱要」在中國已完成「合法化」程序，將正式推行。另通過「生態環境法典」、「民族團結進步促進法」、「國家發展規劃法」等三部法律。

「民族團結進步促進法」規定，境外組織和個人「實施破壞民族團結進步、製造民族分裂的行為，依法追究法律責任」。該法還規定，宗教團體、宗教學校和宗教場所須「堅持我國宗教中國化方向」。

中國官方媒體報導，這部新法將於7月1日生效。

新法律實際上在全國層面規定少數民族語言不得作為主要教學語言。「德國之聲」報導，在西藏、新疆和內蒙古，儘管遭到學生、教師和家長強烈反對和抗議，當局已經大幅削減學生接受母語教育的機會。

在2020年之前，內蒙古自治區的學生可以用蒙古語學習大部分課程。但是，當年的新生發現他們的蒙古語教材不再獲准使用，只能使用漢語教材，引發了大規模抗議，當局隨即進行鎮壓，此後還開展了再教育運動。

康乃爾大學副教授、中國外交政策專家卡爾森（Allen Carlson）對路透表示：「這部法律比以往任何時候都更清楚地表明，在習近平領導下的中華人民共和國，非漢族人民必須更多地融入漢族主體，並首先效忠於北京。」

美聯社報導，哈佛大學法學學者阿薩特（Rayhan Asat）表示，「這部法律是一個戰略工具，為政府實施各種侵犯人權的行為提供了藉口。」