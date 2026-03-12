美伊開戰後 CNBC：伊朗出口1100萬桶原油全到中國

我的頻道

中國新聞組／北京12日電
美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，美以伊軍事衝突不斷升級之際，伊朗仍然繼續通過荷莫茲海峽出口大批石油，目的地只有一個：中國；觀察者網報導，自2月28日戰爭開始以來，伊朗已通過荷莫茲海峽運送至少1170萬桶原油，全部運往中國。

知名航運情報數據提供商Kpler則估計，自戰爭開始以來，已有約1200萬桶原油通過該海峽；「鑑於中國近年來一直是伊朗原油的主要買家，這些原油中的很大一部分最終可能流向中國，」Kpler原油分析師Nhway Khin Soe說，當前，確認這些船隻的最終目的地已變得越來越具有挑戰性。

CNBC注意到，伊朗哈爾格島碼頭一直是該國主要的石油出口設施，在油輪通過荷莫茲海峽之前，處理約90%的原油出口。現在，伊朗恢復在荷莫茲海峽以南的阿曼灣沿岸的賈斯克油氣碼頭裝載油輪，這可能為原油運輸增加額外產能。

CNBC此前報導稱，相較於其他國家，此次石油危機對中國的影響較小；今年前兩個月，中國加速建設石油儲備，原油進口同比激增15.8%。

據Kpler數據，伊朗2月份出口216萬桶/日，為2018年7月以來最高水平，且全部目的地為中國。伊朗原油裝載量在2月16日當周創下378萬桶的紀錄周高，是此前周均約148萬桶的兩倍多。

中國海關總署近日公布的最新統計數據顯示，作為全球最大石油進口國，中國2月原油進口4804.5萬噸，1-2月累計原油進口9693.4萬噸，同比增15.8%；成品油進口477.5萬噸，1-2月累計成品油進口903.2萬噸，同比增43.3%。

報導指出，多年來，中國已建立大量原油儲備。據大西洋理事會估計，中國原油儲備截至1月庫存約12億桶，可滿足3至4個月的國內需求。

石油 伊朗

OpenClaw被地方炒太熱？中國限制政府部門、國企「養蝦」

不僅溢價買加國原油…紐時：中戰略儲14億桶 估可撐半年

