反制巴拿馬接管長和2港口 中遠暫停巴爾博亞港業務

記者陳湘瑾／綜合報導
巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬2個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。（新華社資料照片）
巴拿馬政府日前宣布，接管香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河營運的2個港口。據巴拿馬當地媒體報導，中國航運物流巨頭中遠海運，已暫停在巴拿馬運河入口處巴爾博亞港的業務。業界人士認為，這是中國首宗反制措施，但巴拿馬媒體指出，此舉不致造成重大影響，因其80%的裝卸業務依賴馬士基集團。

路透引述巴拿馬當地報紙「新聞報」報導，在一份中遠海運給客戶的通知中，該公司表示，空貨櫃必須歸還至位於科隆省的港口。中遠海運並未說明暫停業務的原因，也未說明該措施是暫時性還是永久性的。

中遠海運在全球設立1600多家分支機構，全球航線覆蓋160多個國家和地區1500多個港口，全球投資碼頭58個。去年，長和集團擬對外出售全球43個港口，然而中國政府提出要讓中遠海運在巴拿馬港口交易中取得控股權，否則不排除阻止交易過關，而導致交易陷入僵局。

巴拿馬總統穆里諾上月23日宣布，位於巴拿馬運河太平洋端的巴爾博亞港、及大西洋端的克里斯托巴港，管理和營運轉交給國家海事管理局。長和旗下的巴拿馬港口公司已經營這2座港口20多年，但巴拿馬最高法院1月判決這些港口合約違憲。

據臨時管理，馬士基旗下的APM碼頭公司將暫時營運巴爾博亞港，地中海航運旗下的碼頭投資公司將營運克里斯托巴港，最長18個月。

此外，中國交通運輸部日前公告，就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人，但並未提供相關約談內容。

不願具名的業界人士透露，中遠海運暫停巴爾博亞港的營運，象徵這一港口失去了一個重要的航運客戶，此舉應與近來巴拿馬港口經營權的爭議有關。

