「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

路透：中擴大往來鞏固北韓 重納勢力範圍

中國新聞組／北京12日電
被視為中國盟友的北韓，近年來與俄羅斯關係轉趨緊密，加上北韓與美國近日都釋出重啟對話的訊息，引起中國注意。路透報導，中國正透過加強互動鞏固與北韓關係，進而將北韓重新納入勢力範圍。這些做法包括擴大貿易規模、重啟列車往來等跨境交通等。

報導提到，中國的這一舉動，正值美國總統川普準備訪中，且表示有意重啟2019年以來與北韓最高領導人金正恩的對話之際。

根據報導，中國正在擴大興建鄰近北韓邊界的基礎設施 。多張衛星影像顯示，中國與北韓邊界一帶出現多處道路與港口設施的工地建設，其中一部分先前從未被公開報導。這當中包括，尚未通車的新鴨綠江大橋中國一側，已經畫好貨車與客車專用道的標線等。

此外，經貿數據也顯示兩國往來升溫。2025年中國對北韓出口額為23億美元，較前一年成長25%，創6年來新高。

另一項備受矚目的是，中國日前宣布，往來北京與平壤之間、已停駛6年的跨國客運列車，將於12日恢復行駛。雖然目前僅限持有北韓商務簽證的旅客購買，購票者多為企業人士、政府官員與媒體記者，但這對遊客未來重新前往北韓旅遊是個積極訊號。而以往這些跨國列車的旅客，絕大部分是中國人。

報導認為，中國背後的戰略目標很清楚，就是重新鞏固對北韓的影響力。

2022年2月俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯與北韓關係大幅升溫，北韓不但向俄羅斯提供炮彈等武器，更直接派兵參戰，以換取俄羅斯的燃料與糧食，緩解西方制裁下的經濟困境。相形之下，俄烏戰爭前後的中國與北韓關係，相對顯得冷淡。

分析人士認為，中國重新與北韓加強關係，將使北韓能加強對中國的經濟依賴。另一方面，這也是在向美國總統川普發出訊號，美國最大的戰略對手中國，正掌握著影響金正恩的關鍵。

