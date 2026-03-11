日本部署1千公里長程飛彈 解放軍：徹底撕下自衛偽裝

中國國防部發言人蔣斌。(中央社資料照)

針對日本 防衛省10日宣布3月底部署射程約1000公里、可觸及中國本土的新型長程飛彈，中國國防部發言人蔣斌11日宣稱，此舉「徹底撕下自衛的偽裝」，充分證明日本「新型軍國主義」已不只是危險苗頭，而是赤裸裸的現實威脅。

蔣斌還揚言，若日方膽敢武力侵犯中方主權安全，必將遭受迎頭痛擊和更加徹底的失敗。

根據中國國防部官網，蔣斌宣稱，一段時間以來，日本「右翼勢力」加速推進「再軍事化」動作頻頻，推動修改和平憲法，加快修訂「安保三文件」，「妄圖修改『無核三原則』」。

蔣斌聲稱，日本「右翼勢力」如今明確部署遠程進攻性武器，射程遠超過日本領土範圍，「徹底撕下專守防衛、被動防禦和自衛的偽裝」，充分證明日本「新型軍國主義」已不只是危險苗頭，而是「赤裸裸的現實威脅」，是對地區和平安全的嚴重破壞。

他揚言，中方正告日方，窮兵黷武的老路是自取滅亡的不歸路。若日方膽敢武力侵犯中方主權安全，必將遭受迎頭痛擊和「更加徹底的失敗」。

日本防衛省10日宣布，3月31日將在靜岡縣的陸上自衛隊富士駐屯地部署新型長程飛彈，以便在可能的緊急事態發生時作為反擊能力；而同一天也將在熊本市部署增程改良型的「12式陸基反艦飛彈」。

據報導，在靜岡縣部署的飛彈是「島嶼防衛用高速滑空彈」（HVGP），早期配備型射程為數百公里，而開發中的加強型目標射程為1000至2000公里。從駐地發射，加強型可覆蓋中國及琉球群島周邊地區。