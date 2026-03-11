中官宣國防預算1.94兆 「適度投入」打臉中國威脅論

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
解放軍和武警部隊代表團新聞發言人張曉剛，宣布今年國防支出安排。（央視畫面截圖）
2026年中國國防支出預算總額正式官宣為1.94兆（萬億）人民幣，年增6.9%，較新華社5日公布的財政預算草案報告略高。據悉，這是中國國防預算連續第11年維持個位數成長，成長速度較2025年的7.2%小幅回落，體現「適度投入」原則。專家解讀中國軍費占比遠低於美國等國，體現了「防禦性、適度性、克制性」的核心邏輯。

▲ 影片來源：youtube平台@cnsvideo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

14屆全國人大4次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人張曉剛10日介紹今年國防支出安排。

張曉剛稱，近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，中國政府在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。中國政府按照國防法、預算法等法律法規要求，每年將國防支出預算納入政府預算草案，經人民代表大會審查和批准後，依法管理和使用，並對外公布國防支出預算總額。

環球時報分析認為，此增速在意料之中。2016年，中國國防預算增幅為7.6%，結束了此前5年連續兩位數增長的局面。此後，從2021年迄今的6年時間中，中國國防預算增幅始終維持在7%左右，從2023年至2025年增幅連續三年持平，均為7.2%。

軍事問題專家宋忠平稱，中國國防費用的增速一貫強調「適度」原則，都是根據國防安全的需要和國民經濟的發展保持適度增長，中國追求的是經濟建設和國防建設適度發展均衡，而非「窮兵黷武」。

公開報導顯示，美國軍費開支已達到空前規模，繼2026財年突破上兆美元後，有美國政要揚言要繼續增加50%，要求2027財年高達1.5兆美元的國防預算。有分析認為，這是足以「進行世界大戰的規模」。

歐洲國家和日本也在加快重整軍備，英、法、德等主要北約國家軍費占GDP比重已超過2%，並紛紛將美國要求的5%作為新目標。在以美國為首的西方國家軍費開支逐年上漲的事實面前，西方媒體難以再套用「中國威脅論」敘事。

環球時報引述一位匿名軍事觀察員表示，中國增加國防費的首要目的是堅決捍衛國家利益，保衛國家安全和人民利益，「尤其是當前中國周邊安全形勢複雜嚴峻，不穩定不確定因素增大，對維護國家主權、安全和發展利益構成現實挑戰」。

張曉剛表示，新增經費主要投向戰略能力升級、聯合作戰體系優化、裝備與技術創新、人才與訓練強化四大核心。執行原則上，推動軍費全鏈條管控和績效評估，確保「每一分錢用在刀刃上」。

對此，多數網友支持增加國防投入，認為「強大國防是最大底氣」；也有部分聲音指出1.94兆僅美軍的三分之一，人均軍費全球第55位，呼籲繼續增加。

