發戰爭財？ 馬士基、MSC提高費用、中斷服務被中國約談

中國新聞組／北京11日電
中國交通部約談馬士基航運與地中海航運公司（MSC）的主管，對兩家公司在這次中東戰爭期間收取超高運費以及中斷服務表達不滿。(路透)
中國交通運輸部9日約談馬士基航運與地中海航運公司(MSC)的主管，對兩家歐洲航運公司在這次中東戰爭期間收取超高運費以及中斷服務，表示不滿。這兩家航運公司被指發戰爭財，顯然不被北京當局接受。

中國交通部在聲明中指出，已與兩家公司主管針對「國際航運業務」進行談話，但並未詳細說明。國家計畫單位也表示，最近已與兩家公司會談。

熟悉此事的人士表示，北京當局對於航運集團提高各項費用與運費費率，以及暫停往返中東的一些路線，對供應鏈受到干擾，以及影響貿易流量穩定，表示高度關切。

另據大公報報導，巴拿馬最高法院1月裁定，香港長和集團旗下巴拿馬港口公司持有的港口特許經營合約違憲。巴拿馬政府聲稱將正式接管這兩個港口，並在上個月將這兩座港口，即巴爾博亞港(Balboa)和克里斯托巴港(Cristobal)，暫時交由馬士基和地中海航運公司運營。

長和對此表示強烈反對，聲稱將會採取一切妥善可行的法律方案，保障集團的權益。巴拿馬港口公司已經向國際仲裁機構提出了申請，要求巴拿馬政府賠償至少20億美元，原因是巴拿馬對兩個爭議港口實施非法的國家接管。

成立於1904年的馬士基集團(A.P.Moller-Maersk)，總部位於丹麥哥本哈根，是全球最大的集裝箱航運公司，核心業務涵蓋集裝箱運輸、物流及碼頭運營。而地中海航運公司(MSC,Mediterranean Shipping Company S.A.)是全球以運輸能力計最大航運公司，擁有577艘貨櫃船，總承載力為38,559,266TEU，該公司以日內瓦為總部，在世界上各大型港口均有航線，並以安特衛普港作為母港，旗下的地中海郵輪則主要辦理郵輪服務。

