兩會／90後遼寧艦短髮女中校發言 央視讚「太颯」

快訊

中國新聞組／北京10日電
朱悅萌正式成為遼寧艦的一員。(取材自環球時報)
朱悅萌正式成為遼寧艦的一員。(取材自環球時報)

中央軍委主席習近平7日參加解放軍代表團會議，有6位代表發言，其中一位是年輕短髮的「90後」海軍中校女艦員朱悅萌。央視新聞發布報導她的自信從容，稱「這位人大代表太颯了」。

▲ 影片來源：youtube平台@Military-csc（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合央視、環球時報報導，1990年出生的朱悅萌來自吉林，她是中國首艘航母遼寧艦艦員，也是第一批航母女艦員。此前，她被廣為人知的是一段執行遠海任務中的短片。視頻中，遼寧艦與外軍艦機相遇，朱悅萌在戰位用流利的英文喊話，「你們正接近我方任務編隊，為避免誤解誤判，請與我們保持安全距離」，獲網民大讚底氣十足。

參加今年全國兩會，朱悅萌說把青春融入強軍事業，是一件很幸福的事，戰機起飛的聲音更讓她安心，因為她知道

起飛就是保家衛國，就是戰鬥，「我相信戰機一定會帶來勝利的消息」。

2015年夏天，朱悅萌從海軍航空大學研究生畢業，當時她唯一的目標就是到航母上去，在上艦資格認證中，朱悅萌只用了半個月就熟記艦上3000多個艙室的位置，她曾表示，「軍旅生涯能夠擁有航母印記，與遼寧艦一起乘風破浪、共同成長，我感到無比光榮和自豪」。

如今，朱悅萌已在航母上工作了超過10年，先後在作戰、機電、航空等多個部門歷練，並於2023年當選為第十四屆全國人大代表。

海軍中校女艦員朱悅萌。截圖自央視)
海軍中校女艦員朱悅萌。截圖自央視)

當兵前的朱悅萌。(取材自環球時報)
當兵前的朱悅萌。(取材自環球時報)

世報陪您半世紀

遼寧艦 習近平

