國際油價暴衝 外媒分析：中國兩大條件「頂得住」

編譯吳孟真／綜合外電
中國的石油儲備，被指能應對能源供應中斷風險。圖為中國石油物資鄭州公司的儲油罐。（取材自觀察者網/視覺中國圖）
伊朗戰事推升國際油價在9日盤中突破每桶100美元，為四年來首見。分析師表示，相較過去幾年，中國的能源轉型取得了顯著成果，對進口原油的依賴要低於其他國家，預料將比他國更經得起油價飆升的壓力。

CNBC報導，OCBC分析師指出，中國可能「比起許多亞洲其他國家，較不受荷莫茲海峽長期封鎖的影響」，「中國累積了全球最大規模的戰略和商用原油儲備，且該國迅速朝電動車(EV)和再生能源轉型，提供了額外的結構性避險條件」。

截至今年1月，中國估計擁有12億桶境內原油儲備。外交關係委員會中國戰略倡議主任杜如松(Rush Doshi)9日說，「那相當於三到四個月的儲備，將能延緩經濟衝擊」。另據船舶追蹤機構Kpler，去年全球約31%的海運石油經過荷莫茲海峽，但野村證券首席中國經濟學家Ting Lu指出，經此航道的石油僅占中國整體能源消費的6.6%。

其他國家方面，根據石油輸出國組織(OPEC)，中國是全球最大原油進口國，購買量約美國的兩倍，但僅占整體用量的14%；美國是最大消費國，但多數需求由自產原油滿足。印度雖在進口和用量方面不及美中，卻是最倚賴進口的國家，占整體消費的四分之一。

此外，CNBC計算國際能源數(IEA)數據顯示，2023年中國不含核能與氫能的再生能源，占總體能源消費的1.2%，較20年前的0.2%大幅提升。美國和印度同期的再生能源占比，均為0.2%。

中國國家能源局發布的數據顯示，截至2025年底，中國可再生能源總裝機達到23.4億千瓦，全社會用電量中綠電占比接近四成，每用10度電就有近4度是綠電。

智庫Ember指出，再生能源在2024年提供了中國約八成的新增電力需求。研調機構Rhodium集團去年也表示，中國推動EV轉型，使原油隱含需求每日減少逾100萬桶。

不過，英國金融時報也說，絕大多數石油輸往中國的伊朗，其主要原油出口轉運站是名叫哈爾克島(Kharg Island)，迄今未遭襲擊。

報導指出，安聯貿易企業研究主管阿諾·庫哈納坦指出，中國也可以增加從俄羅斯進口的石油，替代從中東進口的部分石油。

此外，中國油氣勘探近年來不斷取得突破，國內油氣產量持續增加。2025年，中國原油產量達2.16億噸，創歷史新高；天然氣產量超2600億立方米，當量首次突破2億噸。

石油

中國油價漲 「50公升多花3.9美元」車主排隊搶油

