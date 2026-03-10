伊朗駐北京大使：只要美離開 保證荷莫茲海峽通航安全

伊朗駐北京大使法茲里。（取材自北京日報）

伊朗 駐北京大使法茲里受訪時稱，美國只要離開，即可保證荷莫茲海峽通道安全。

據中國新聞社微信公眾號「國是直通車」報導，伊朗駐中國大使法茲里9日接受中新社訪問時說，「現在導致我們地區不安全的是美國和以色列 ，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，那麼首先，美國和以色列必須離開本地區」。

法茲里指出，如果世界非常擔憂能源運輸安全的話，那麼必須先問一個很重要的問題：美國究竟是得到了哪個重要國際機構的授權，才對伊朗發動襲擊的？美國的行為沒有得到任何許可。

法茲里說：「伊朗此前一貫是荷莫茲海峽通行的安全保障者，現在也是。」他稱，美國是本地區不安全的來源，美國只能通過離開這個地區保證荷莫茲海峽和能源通道的安全，而不是增加其在本地區的軍事力量。

在回應哈米尼 之子當選伊朗最高領袖，法茲里說，在上任領袖去世至新任領袖當選期間，伊朗事務由臨時領導委員會管理。該委員會由伊朗總統、伊朗司法部負責人以及伊朗專家會議的一名代表組成。

他說，「伊朗在過去九天已經組織了一個臨時領導委員會，而伊朗專家會議也正在履行職責，選擇新領袖。他們昨天已經達成一致，在數名候選人當中選擇穆吉塔巴·哈米尼擔任新任領袖，他現在具備伊朗憲法中所規定的最高領袖必須具備的條件」。

彭博社報導，在中東戰爭進入第九天之際，伊朗專家會議以壓倒性多數票推舉穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）為伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖。