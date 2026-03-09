我的頻道

中國稱協助滯留中東台人返台 台導遊：感謝大使館協助

記者陳湘瑾／即時報導
報導稱，10日凌晨4點多，搭載70多位台灣人的MU704航班抵達上海浦東國際機場，為近期中東局勢升級以來，經大陸中轉返台人數最多的一批台灣人。（圖／截自央視軍事微博）

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，中東緊張局勢快速升高，航班大量取消或延宕。中國大陸報導稱，10日凌晨4點多，搭載70多位台灣人的MU704航班抵達上海浦東國際機場，為近期中東局勢升級以來，經大陸中轉返台人數最多的一批台灣人。

界面新聞採訪影片顯示，一位蔡先生表示，「這次真的很特殊啦，在阿布達比多住一天，然後又回來上海一次」，「我來大陸已經玩了四、五次了，因為我喜歡大陸，同文同種」。

友泰旅行社導遊黃宏偉則表示，有一位旅客弄丟身分證，帶他到中國（駐土耳其大使館辦理簽證，順便告知沒有班機飛回去，所以才滯留幾天，「非常感謝大使館幫忙，昨天到土耳其機場的時候他們也有來幫忙，這兩天都有，所以我們非常感謝」。

央視新聞稱，這批台灣民眾是參加台灣同一家旅行社的三個中東團，原計劃結束土耳其伊斯坦堡行程後，經阿拉伯聯合大公國阿布達比返回台北。但2月28日美以對伊朗發起軍事打擊後，中東多國關閉領空，大批航班取消。

報導稱，滯留期間，這批台灣民眾至少4次改簽機票，但航班均顯示無限延期。經大陸有關方面協調，他們改乘東航航班從伊斯坦堡飛到上海轉機，再於10日上午分別搭乘航班飛往台北松山機場、桃園國際機場。上海公安出入境與上海邊檢總站共同合作，落地即辦即取台胞證，當日即可返台。

土耳其 以色列 大使館

