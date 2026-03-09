港媒：川習會籌備工作進入最後階段 川普僅赴北京

我的頻道

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

記者張鈺琪／即時報導
川普預計本月底訪問中國期間，將不會前往北京以外的城市。圖為美國總統川普與中國國家主席習近平2025年10月30日在韓國釜山出席亞太經合會（APEC）峰會期間會晤。（路透）
川普預計本月底訪問中國期間，將不會前往北京以外的城市。圖為美國總統川普與中國國家主席習近平2025年10月30日在韓國釜山出席亞太經合會（APEC）峰會期間會晤。（路透）

根據港媒《南華早報》獨家報導，知情人士透露，美國總統川普本月底訪問中國期間，因行程緊湊與安全考量，將不會前往北京以外的城市。

消息人士表示，美國政府派出的先遣小組已於3月初抵達北京，相關峰會籌備工作目前已進入最後階段。

《南華早報》先前報導，中國官員最初曾考慮安排川普訪問多個城市，行程可能從北京開始，再前往上海，形式類似近期其他國家領導人的訪問安排，包括英國與加拿大總理。

不過其中一名消息人士表示：「很可惜，他的行程非常緊湊，沒有時間再安排第二座城市的訪問。」

白宮早前表示，川普將於3月31日至4月2日訪問北京。這也將是自2017年以來，美國在任總統首次訪問中國。

消息人士指出，美國與以色列近期對伊朗發動空襲，對峰會籌備工作的影響「非常有限」。雙方都清楚，中美關係是「當今世界最重要的雙邊關係」，兩國領袖都希望能夠會晤。

另一名消息人士表示，除行程緊湊外，安全也是重要考量。他指出，增加第二個訪問城市可能影響安全，也會帶來後勤上的困難，因此雙方最終同意此次訪問僅安排北京行程。

該人士並表示，川普仍有機會在今年11月舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間前往深圳，因此此次訪問並未安排更多城市。

目前美國先遣小組已對川普在北京可能出席的地點完成安全評估，並制定詳細維安計畫。知情人士表示，考量到中東局勢緊張，相關安全安排必須格外謹慎，但雙方對川習會順利舉行仍抱持信心。

另一名知情人士指出，美國先遣小組近期一直在北京敲定訪問期間的安保安排。川普預計訪問的地點均已完成評估並制定詳細安全計畫，但未透露更多細節。

世報陪您半世紀

重慶13歲少年 奪世界街舞冠軍

中國稱協助滯留中東台人返台 台導遊：感謝大使館協助

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

