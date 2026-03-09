中國外交年度簡報5重點 王毅從美中歐談到伊戰

中國外交部長王毅8日在14屆全國人大四次會議記者會接受媒體詢問。(中新社)

中國外交部長王毅 8日在14屆全國人大四次會議記者會接受媒體詢問，針對美伊戰火表明不應該發生而且對任何人都沒有好處，儘管王毅反對美國發動伊朗戰爭，但同時也暗示總統川普與中國國家主席習近平仍可能在本月底舉行會談。

國家公共廣播電台(NPR)總結王毅記者會發言為以下五大關鍵議題：

1.伊朗戰爭

針對中東戰火蔓延，王毅指出：「這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。」並強調：「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。」除了呼籲交戰國盡速重返談判桌，還透露中國將派遣特使前往中東進行調解。

2.與美歐洲關係

王毅重申希望與美國實現「和平共處」和「合作共贏」並強調：「中美都是大國，都改變不了彼此，但我們可以改變相處方式，那就是秉持相互尊重。」

同時王毅呼籲歐洲有識之士建立正確認知，把中國視為全球夥伴而非競爭對手：「我們樂見歐洲的朋友們走出保護主義『 小閣樓 』，來到中國市場的『健身房』，到這裡強筋狀骨，提升競爭力。」

3.關稅

至於川普政府力推的關稅政策，王毅意有所指表示：「搞保護主義如同把自己關進黑屋子，看似躲過了風吹雨打，實際上隔絕了陽光和空氣。」並強調中國與美國不同，正向全球各地開放市場，中國自5月1日起將全面取消對多數非洲國家進口關稅，以便「幫助非洲進入中國市場的巨大機會」。

然而王毅並未提及中國內需疲軟問題，本周稍早，中國設定自上世紀90年代以來最低經濟成長目標，預計今年維持在4.5%至5%之間，反映國內需求疲軟現狀。

4.日本 與台灣

針對日本首相高市早苗「台灣有事、日本有事」的發言，引發中日關係緊張，王毅直言：「中日關係走向何方，取決於日方的選擇。」並反嗆：「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？」

5.加薩

王毅明確表示，解決巴勒斯坦問題唯有「兩國方案」：「其他任何安排或成立新的機制，都應當促進而非破壞兩國方案。」強調中國樂見國際社會推動停火，但坦言仍有艱鉅挑戰尚待完成。