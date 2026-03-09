我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

兩會／雷軍：AI時代或許每周只需工作3天、每天2小時

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷軍大膽預言，未來人類每周將只需工作六小時。圖為雷軍3月6日在中共14屆全國人大四次會議北京代表團團組會議上發言。（中新社）
雷軍大膽預言，未來人類每周將只需工作六小時。圖為雷軍3月6日在中共14屆全國人大四次會議北京代表團團組會議上發言。（中新社）

中國全國人大代表、小米集團董事長雷軍在中國全國「兩會」期間接受中國新聞周刊採訪時表示，在人工智慧（AI）時代，很多規則將被重寫，同時又會產生很多新的崗位，建議大家用開放的心態迎接更先進的時代；他並預言，或許未來一周將只需工作三天，每天工作兩個小時，「我們的生活質量、工作質量都會大幅度提升」。

另據中新社報導，在14屆全國人大四次會議北京代表團6日上午舉行的開放團組會議上，雷軍表示，「相信未來幾年哩，會有更多人形機器人大規模進入工廠工作。」

雷軍指出，最近在小米汽車工廠中，人形機器人就已經開始「實習」，「以此為起點，我們將推動人形機器人在智能製造領域持續貢獻力量」。

他還透露，過去五年小米累計研發投入1050億元人民幣（約153億美元），主要攻堅晶片、操作系統、AI等底層核心技術；未來五年，小米計畫將再投資2000億元人民幣於研發，持續加碼核心技術攻關。

中國人力資源和社會保障部部長王曉萍7日在14屆全國人大四次會議民生主題記者會上表示，今年中國高校畢業生預計將達到1270萬人，這個數字又比去年增加48萬人，讓今年中國高校畢業生的就業問題再度受到關注。

面對龐大的就業壓力，雷軍建議中國的年輕人，「找一個喜歡的行業，選擇一個喜歡的領域，能不能先在這個領域裡幹個三年、五年甚至10年，成為專家很重要。」他強調，堅持這樣做，「你將來的發展空間就會很大。」

雷軍還說：「可能有時候個別年輕人『這山望著那山高』，挑來挑去其實可能對自己的職業生涯發展並不是很有利。」「找準行業、找準某個領域很關鍵。」

世報陪您半世紀

雷軍 人形機器人

上一則

中國黃金零售價大漲20%至30% 搶購潮仍熱

下一則

香港高才招聘展覽會 吸引5000人求職

延伸閱讀

兩會／跳「科目三」被王毅點讚 伊拉克記者成中國女婿

兩會／跳「科目三」被王毅點讚 伊拉克記者成中國女婿
兩會／民政部定國家標準 催生「養老服務師」

兩會／民政部定國家標準 催生「養老服務師」
伊拉克記者方浩明成中國準女婿 曾大跳「科目三」被王毅點讚

伊拉克記者方浩明成中國準女婿 曾大跳「科目三」被王毅點讚
穩就業面臨新變化新挑戰 中國預計今年大學畢業生人數達1270萬

穩就業面臨新變化新挑戰 中國預計今年大學畢業生人數達1270萬

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整