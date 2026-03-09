我的頻道

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

兩會／政協委員：加班問題該出手了 嚴格執行8小時工作制

中國新聞組／北京9日電
深夜加班的年輕人。（取材自知乎）
多位全國政協委員近日在「兩會」中提建言，希望中央在藉催生緩解人口數下滑問題之前，先解決「職場加班問題」，因許多年輕人 「加班加到連談戀愛和生孩子都沒時間了」，應嚴格執行八小時工作制，並處罰加班嚴重企業。委員們的提案在網上迅速引發共鳴，認為終於說到年輕人的「痛點」，官媒也發評論稱，多年來多位代表、委員提出過整頓加班、賦予「離線休息權」，但「隱形加班」情況仍未解，「整治加班問題，是時候該出手了」。

據廣州市委機關報「廣州日報」集團旗下「南風窗」報導，今年「兩會」中，從學者陸銘，到全國總工會辦公廳原主任呂國泉，多位全國政協委員建言「職場加班問題」。

陸銘援引數據指出，2025年全國企業就業人員周平均工作時間高達48.6小時，高於法定標準的44小時。同時，近60%勞動者在免費加班，僅26.5%勞動者能獲得加班費。呂國泉則建議規制「隱形加班」問題，指不少勞動者在下班後仍處理工作，卻因無書面審批、無固定場所、無明確時長紀錄，難以被認定為加班，不能領取加班費和調休。

全國政協委員、溫州大學研究員蔣勝男建議，用人單位應按照「勞動法」，嚴格執行每天八小時工作制，每周工作五天，不隨意且常態化加班，年輕夫婦才能有時間、有精力生孩子。首先要對全國的就業環境進行調查，對加班嚴重的區域或企業，加強監管、加大處罰，勞動部門要提出警示促使他們整改，並且有一定的處罰措施。

蔣勝男認為，職場女性的生育焦慮，並非來源於女性自身，而與職場內卷氛圍有關，「不能只說『女性別焦慮』，這解決不了問題」；如果夫妻雙方都面臨著需要長期加班的職場環境，工作占據了大量的家庭時間，此時女性若因為生育，又要面臨失去工作崗位，或者難以重回職場的困境，才導致了職場女性生育焦慮。

南風窗在題為「加班問題，該出手了」評論中指出，委員們抓住了當下一大職場痛點，很快在網絡上引起共鳴。其實，互聯網早已就「加班」有過多輪討論，從加班猝死的極端個案，到「離線休息權」的熱搜，不只是勞動法中的「八小時工時制」變得奢侈，工時制度本身也日漸失靈，在打滿朝九晚六每天八小時之餘，還要在隨時待命的工作節奏中，被動延長了工作時間。即使看來自由的「彈性工作制」，反而可能讓工作無時無處不在。

工業時代爭取到的「八小時工作制」，在數字時代可能需要新的制度設計來保護，不僅是明確加班邊界，調整薪酬體系，提高用人單位違規成本，也包括倚重知識型勞動的價值，並以此提升勞動者的議價能力。

