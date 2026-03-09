華郵：2艘伊朗貨船從珠海出港 疑載製造飛彈原料

外媒指有伊朗貨船從廣東珠海高欄港（見圖）出發，疑似運載飛彈原料；示意圖。（取材自珠海傳媒集團）

美國聯手以色列對伊朗 軍事打擊衝擊全球，儘管中國否認軍援伊朗，外媒近日對中國的動向仍有諸多揣測。據華盛頓郵報7日獨家報導，2艘隸屬伊朗國營公司的貨船，上周滿載貨物從廣東珠海出發前往伊朗，研判船上可能載有包括過氯酸鈉在內的飛彈關鍵原料，而該國營公司此前被美國及歐盟 等制裁。報導認為，北京在美伊對抗期間仍罕見允許載有武器相關物資的伊朗船隻出港，與其呼籲克制立場形成對比，「顯然是經深思熟慮的決策」。

華盛頓郵報報導，這兩船貨船是伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）旗下的「沙布迪斯號(Shabdis)」與「巴爾津號( Barzin)」，分別可裝載6500個和14500個20英尺長的標準貨櫃，近期均停靠於廣東珠海高欄港，而高欄港設有包括過氯酸鈉在內化學品的處理設施，是化學品專用裝載港，而過氯酸鈉是伊朗飛彈計畫急需的固體火箭燃料的關鍵前體。IRISL是伊朗國營企業，因涉嫌協助伊朗武器計畫遭美國、英國與歐盟制裁。

據船舶自動識別系統（AIS）數據，這兩艘伊朗貨船上周從廣東高欄港滿載離岸，正駛向伊朗境內港口，其目的地港口均位於荷莫茲海峽附近，該處有伊朗重要海軍基地。「巴爾津號」已在馬來西亞海岸拋錨停泊，目的地為約4000英里外的阿巴斯港，預計本周六抵達； 「沙布迪斯號」正航行，還有約4500英里的航程，預計3月16日抵達伊朗恰巴哈爾港。

有分析指出，從貨船的吃水深度和其出發點是高欄港來推斷，船上貨物可能包含製造固體火箭燃料所需的前體「過氯酸鈉」。報導引述曾參與伊朗制裁工作的美國財政部前官員、現任保衛民主基金會高級顧問米亞德·馬萊基（Miad Maleki）表示，高欄港擁有華南地區一些最大的液態化學品儲存碼頭，自今年年初以來已有十幾艘IRISL船隻造訪過高欄港，他認為此次兩艘伊朗貨船運載的是過氯酸鈉。

卡頓表示，在美伊直接軍事對抗期間，中國作為美國的主要戰略對手，理應謹慎對待此類行動，「中國本可以扣留這些船隻，設置行政障礙，或者以海關扣留為由拒絕放行；他們可以使用各種官僚手段，但他們沒有這樣做，甚至竟允許伊朗相關船隻出海」。卡頓認為，「這是在戰爭期間，北京公開呼籲各方保持克制情況下，做出的深思熟慮的政策選擇」，「這是一項值得留意的訊號」。

截至發稿，中國和美國尚未對此報導有所回應。