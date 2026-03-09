我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

航班7次停飛 中客滯留杜拜 砸5.4萬搭頭等艙回中國

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東局勢緊張影響航班，大批中國旅客滯留杜拜，有人甚至歷經7次取消後以人民幣5.4萬元購頭等艙返國。（取材自中國新聞周刊)
中東局勢緊張影響航班，大批中國旅客滯留杜拜，有人甚至歷經7次取消後以人民幣5.4萬元購頭等艙返國。（取材自中國新聞周刊)

中東局勢緊張影響全球航班運行，中國多家航空公司近日陸續恢復往返中東航班，但部分中國旅客仍滯留杜拜。有中客歷經7次航班取消後，狠砸人民幣5.4萬元（約7826美元）買頭等艙機票返回中國。

專家指出，領空關閉將使民航活動全面停止，民用航空器若強行升空可能遭視為打擊目標，而航班恢復仍需重新調配機隊、安排航班時刻並取得安全飛行許可。

央視新聞指，為滿足旅客出行需求，中國國航、東方航空與南方航空近期已陸續恢復部分中東航線。中國國航已於3月5日起恢復利雅德往返北京航線，北京飛往杜拜方向自3月7日起恢復客票銷售，杜拜飛往北京方向則自3月6日起推出「機票變更候補」及「購票預約」功能。

東航將於3月7日至12日部分恢復上海浦東、西安、西安、昆明往返杜拜航班，南航亦宣布恢復3月8日至11日部分廣州、深圳往返杜拜航班。

中國新聞周刊提到，近期中東局勢升溫後，杜拜等地航班受影響，不少中國旅客滯留當地。中國官方2025年發布數據顯示，中國與阿聯酋每周運營約200個往返航班。3月4日晚間，杜拜首架回國航班降落廣州；3月5日，國航北京—利雅德CA789航班降落沙烏地阿拉伯利雅德，被視為暫停航班後首個飛往中東的航班。

多名滯留杜拜的旅客透露，未收到航空公司確認前，航空公司提醒不要前往機場，「出了票也沒用」。期間，當地曾多次發布安全警報，手機提示「存在潛在導彈威脅」，要求民眾避險。另，一個由32名長輩組成的寧波旅行團亦滯留杜拜，原訂3月6日搭乘直飛杭州航班，3月5日凌晨取消，最終改訂杜拜直飛北京航班，於3月6日平安返抵中國。

中國民航業人士林智杰指，只要領空關閉，一切民航活動即停止，民用航空器若強行升空，可能被視為打擊目標而遭攻擊，這也是航空公司暫停航班的重要原因。

廣外南國商學院教授郭佳則說，杜拜位於波斯灣中心地帶，雖未直接參戰，但周邊多國涉及衝突並關閉領空，形成空域限制。

還有多名民航專家認為，即使衝突各方宣布停火，航班秩序也難以立即恢復，航空公司仍需重新調配機隊與機組人員、安排航班時刻並取得安全飛行許可。

央視新聞另報導稱，當地時間3月7日上午，杜拜國際機場上空曾出現攔截行動並傳出爆炸聲，候機樓部分旅客被要求疏散至地下一層避險。

世報陪您半世紀

杜拜

上一則

兩會／王毅談伊朗戰事：拳頭硬不等於道理硬

下一則

華郵：2艘伊朗貨船從珠海出港 疑載製造飛彈原料

延伸閱讀

杜拜機場傳爆炸聲 中國航班盤旋9圈 延誤2小時才降落

杜拜機場傳爆炸聲 中國航班盤旋9圈 延誤2小時才降落
中國多家航空公司恢復部分到中東航班

中國多家航空公司恢復部分到中東航班
戰火空窗時搶人？中國多家航空公司 重啟中東航線

戰火空窗時搶人？中國多家航空公司 重啟中東航線
中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢

中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整