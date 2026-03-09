兩會／王毅談伊朗戰事：拳頭硬不等於道理硬

中共政治局委員兼中國外長王毅8日上午出席記者會，回應伊朗等問題。 （新華社）

美國聯手以色列對與伊朗 戰事升溫，中共政治局委員兼中國外長王毅 昨表示，中國主張，伊朗與海灣地區各國主權安全領土完整都應得到尊重、不容侵犯，也強調「「拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則」、「策畫顏色革命、搞政權更迭不得人心」 。王毅並對歐洲喊話：「樂見歐洲朋友們走出保護主義的『小閣樓』，來到中國市場的『健身房』，到這裡強筋壯骨，提升競爭能力」。談及中俄關係時，王毅堅定形容「風雨不動安如山」。

王毅昨在中國十四屆全國人大四次會議記者會中，就伊朗局勢闡述中方立場表示，中方秉持客觀公正態度，已多次闡明了原則立場，歸結為一句話就是停火止戰。中東的歷史反覆告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨，醞釀新的危機。中方願再次呼籲：立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。

王毅指出，正確和妥善處理伊朗及中東相關問題應堅持五個基本原則：一是尊重國家主權；二是不得濫用武力，拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則，動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品；三是堅持不干涉內政，策畫顏色革命、搞政權更迭不得人心；四是政治解決熱點問題，各方應盡快回到談判桌前來，通過平等對話解決分歧；五是大國要發揮建設性作用，善意運用實力，大國理應守公道、行正道，多為中東和平發展貢獻正能量。

王毅並在會上表示，就在此刻，中國在伊朗和海灣國家的使領館，正在為確保中國公民的撤離和安全而努力工作。「我想告訴海外的同胞們，你面前的世界亂象叢生，你身後的祖國穩如泰山」。

談及中歐關係時，王毅肯定了中歐關係近一年的回暖，雙方貿易規模擴大，並達成一批新的合作協議。但他隨即說：「我們樂見歐洲的朋友們走出保護主義的『小閣樓』，來到中國市場的『健身房』，到這裡強筋壯骨，提升競爭能力」。

英國廣播公司解讀王毅此言的意思是：「健身房」邀請帶有相當程度的戰略判斷：北京認為，歐洲此刻的處境，給了中歐關係重新布局的機會；不過，「北京歡迎歐洲靠近，但拒絕歐洲以『去風險』或產業保護為由築牆」。

在回應中俄關係時，王毅說，面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終「風雨不動安如山」。中俄在政治上高度互信，背靠背是中俄關係的本質特徵，不懼任何外部的挑撥和施壓，具有強大的戰略韌性。中俄元首去年發表了三份重磅聯合聲明，共同向世界發出了明確信號，「堅定不移地維護正確二戰史觀、捍衛二戰勝利成果、反對單邊霸凌行徑」。