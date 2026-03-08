兩會／民政部定國家標準 催生「養老服務師」

3月7日，14屆全國人大四次會議在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。(新華社)

14屆全國人大四次會議7日舉行民生主題記者會，民政部長陸治原表示，已初步建成覆蓋城鄉的養老服務「一張網」，爭取「十五五」末（五年後）基本建成縣鄉村三級養老服務網絡；指導各地科學規畫養老服務設施，制定養老服務國家標準、行業標準，大力發展智慧養老，加強養老服務人才培訓，將「養老服務師」納入新職業。

明報報導，陸治原表示，今年向中度以上失能長者發放養老服務消費補貼，目前共累計核銷消費券17.2億元（人民幣，下同），受益長者89.2萬，未來將排查整治養老服務資金使用不規範、高齡津貼補貼發放不精準問題。

中國正步入深度老齡化社會，養老服務需求迎來爆發式增長。據民政部此前發布的數據，2024年，中國60周歲及以上老年人口達3.1億人，占總人口的22.0%；失能老年人約3500萬人，預計到2035年這一數字將增至4600萬人。

與之形成鮮明對比的是，中國養老服務從業人員總數僅133.8萬人，若按國際通行的「每三位失能老人配備一名專業照護人員」標準測算，現有從業人員數量不足需求的1/10。

2025年7月，人力資源社會保障部正式將「養老服務師」納入第七批17個新職業名錄，標誌中國養老服務行業邁向專業化發展新階段。有專家表示，養老服務師被列為新職業，有助於加強專業化人才隊伍建設，緩解居家養老人才荒，推動養老服務從粗放式照顧向專業化、精細化升級。

民生主題記者會上討論還包括，國家衛健委主任雷海潮表示，「孩子一出生就自備口糧、自備工資」，目前已有3300多萬嬰幼兒領取每月300元的育兒補貼，中央和地方財政共計已投入超過1000億元，其中900多億元由中央支付、100多億元由地方支付。

另外，人社部長王曉萍表示，農曆新年後企業開工率、勞動者返崗率逾九成，但是「十五五」不確定難預料因素增多，穩就業面臨新變化新挑戰，當局將積極發揮人工智能創造新崗位、賦能傳統崗位的作用；加大對外貿、建築、住宿餐飲等勞動密集型行業的扶持；落實最低工資標準調整機制、農民工工資支付保障制度等；幫助今年1270萬高校畢業生就業。