兩會／「成為中國人」話題熱 去年1.5億人次入境中國

中國新聞組／北京8日電
中國實施的免簽政策持續釋放吸引力，中國入境旅遊市場熱度繼續攀升。圖為西班牙遊客在上海豫園商城留影。(新華社)
全國人大會議7日舉行民生主題記者會，文化和旅遊部部長孫業禮說，隨著中國開放更多國家免簽證，來華外國旅客數量持續增加，去年中國入境旅遊人次超過1.5億。而在文旅部通過「你好中國」推廣國家旅遊形象下，很多外國人對中國的了解更深且更多，現在到中國旅遊的外國遊客基本上都會說「你好」，不再用「hello」；喝開水、吃火鍋成體驗中國生活標配；外國遊客也愛買買買，手機、無人機、潮流玩具 已成遊客眼中的中國特產。

孫業禮表示，據統計，2025年中國入境遊客人次超過1.5億，同比增長超過17%，入境旅遊花費超過1300億美元，同比增長近40%，其中免簽入境的外國遊客超過3000萬人次。中國已對50個國家實行單方面免簽，過境免簽的覆蓋範圍達到55個國家，「現在來一趟說走就走的中國遊已經非常現實了」。

孫業禮並表示，這些年，很多外國人對中國的了解比原來深，也多了，外國遊客基本上都會說「你好」這兩個字，不再用「hello」；坐高鐵、看無人機表演、體驗中醫推拿、穿漢服、喝開水、吃火鍋都是他們體驗中國生活的標配，所以「成為中國人」已成為網路上的熱詞，也反映外國遊客對體驗中國生活的嚮往。

明報引述一名北京市民表示，最近見到外國人的次數明顯比前幾年多，街頭也見到外國人「Citywalk」（城市漫步），在故宮附近還見過男性外國遊客穿女裝漢服：「有些滑稽」。

入境旅遊支付便利化水平也大幅提升。孫業禮表示，特別是移動支付發展很快，哈薩克、馬來西亞遊客現在80%以上使用移動支付；去年，入境遊客使用移動支付消費超過800億人民幣，「他們很喜歡這種方式，也成為體驗中國生活的一種渠道」。

孫業禮表示，離境退稅現在也愈來愈方便，所以現在入境遊客的購物清單在不斷拓展擴容。從手機、無人機、VR眼鏡等電子產品，到文玩、文創、潮玩，現在都成為了外國遊客眼中的「中國特產」、中國好物。

孫業禮提到，前幾天有一個報導，七名外國遊客到中國旅遊，在上海離境的時候買了40個大箱子，裝了滿滿的40箱中國貨，航空公司表示超重要罰款，但是他們即使罰款也願意帶回去，因為經過離境退稅之後，也是划算的。

孫業禮並表示，未來將持續提升入境旅遊全鏈條便利化的水平，更好樹立起「中國遊」、「中國購」、「中國服務」的品牌形象；下一步主要任務，就是聚焦建設文化強國、旅遊強國目標，編制實施好「十五五」文化和旅遊發展的規畫，把文旅放在黨和國家事業全局中來謀畫、來推動。

