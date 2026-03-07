中國是否設有「統一時間表」？王毅這樣說…

我的頻道

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共政治局委員王毅8日在外長記者會上回應了有關於中國與日本關係、涉台相關的問題。（記者廖士鋒／攝影）
中國全國人大會議8日舉行外長記者會，台灣議題出現在倒數第二個提問，對於如何看待台海衝突風險，是否設有統一時間表、路線圖等問題，中國外長王毅強調，「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」，並表示「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

今年台灣議題由中評社提問，提問內容為近段時間以來賴清德當局反覆聲稱台灣是「主權獨立的國家」，台灣問題不是中國內政。同時台海局勢不斷升溫，中共解放軍的台海軍演也愈來愈靠近台灣。如何評估在台海擦槍走火的風險？以及中國是否設定了兩岸統一的時間表和路線圖？

王毅說，「台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼『國家』」。台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。「開羅宣言」、「波茨坦公告」、「日本投降書」、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件「都已將台灣地位牢牢鎖定」。任何在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀都註定失敗。

王毅強調，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源」。事實一再證明，「國際社會」反對台獨分裂的立場愈鮮明，堅持一個中國原則的立場愈堅定，台海的和平穩定就愈有保障。

他並指，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，「這一紅線不容逾越或踩踏。我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

他聲稱「國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識」。「愈來愈多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切台獨分裂行徑，支持中國的統一大業。這充分說明，反獨促統順應時代大勢，也符合國際期待」。最後他說，「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡」。

王毅

