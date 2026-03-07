王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

中共政治局委員王毅8日在外長記者會上回應了有關於中國與日本關係、涉台相關的問題。（記者廖士鋒／攝影）

日本 首相高市早苗去年11月在眾議院 表示「台灣有事」可能觸發日本動用集體自衛權，引起北京不滿，雙方外交關係驟降並僵持至今。而高市早苗帶領的自民黨在2月眾院改選中大勝，對於雙方關係走向，中國外長王毅 說，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？」他並警告，「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。

王毅8日出席中國人大外長記者會，由共同社提問高市早苗涉台言論引起大陸強烈抗議與中日關係挑戰，各方面交流合作也受影響，但高市勝選後日本政府表示始終敞開對話窗口，中方有何期待？

王毅說，中日關係走向何方，取決於日方的選擇，去年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這個特殊年份，日本理應做的，是深刻反省過去走過的錯誤道路，包括侵略殖民台灣的劣跡，「但日本的現職領導人竟然聲稱，台灣有事就構成日本的『存亡危機事態』，可以據此行使所謂集體自衛權。眾所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提」。

王毅並連番質問日本，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？」他稱，聯想到當年日本軍國主義曾以「存亡危機事態」為藉口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？

王毅說，今年是又一個80周年，即東京審判開庭80周年。80年前11個國家法官歷經兩年半庭審，以海量鐵證，昭示了日本軍國主義的罪刑。東京審判，審的是人類良知，判的是歷史公正。「已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案」。