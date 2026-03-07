談川普訪中 王毅：今年是中美關係「大年」 雙方需「營造適宜環境」

中共政治局委員兼中國外長王毅8日上午出席記者會，回應多個問題。（記者廖士鋒／攝影）

在中東戰火紛擾、國際局勢動盪下，美國總統川普 對中國的訪問成為舉世矚目的焦點。中共政治局委員兼中國外長王毅 表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。

14屆全國人大四次會議於3月8日上午在梅地亞中心舉行記者會，邀請中共政治局委員、中國外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」回答提問。CNN記者提問道，美國總統川普本月底訪問中國引起中國高度關注，美國與以色列 對伊朗打擊會不會影響？訪問前他似乎尋求保持兩國關係緩和狀態，華府有人擔心他致力於達成經貿成果，而在台灣問題上讓步？如何看待兩國關係走向？

王毅回應時先說，你把翻譯都取代了（該記者自行以中文復述了英文提問），提的問題很長，感覺經過很長時間思考，想的也多。「中美關係總是要回答的，因為中美關係牽動各方影響全球。兩國不打交道只會導致誤解誤判，走向衝突對抗更將殃及世界」，

他說，中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式，那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。王毅並提到，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係歷經跌宕起伏實現了總體穩定。

他強調，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。

王毅稱，中國的態度始終是積極的，也是開放的，「關鍵是美方也要相向而行」。相信只要雙方以誠相待，以信相交，就能不斷拉長合作的清單，持續縮短問題的清單，就能在兩國元首戰略引領下，取得讓兩國人民都滿意的成果，「達成國際社會都歡迎的共識」，讓2026年成為中美關係走向健康、穩定、可持續發展的一個標誌性年份。