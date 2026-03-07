我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／張育成2局敲出陽春砲 中華隊1：0領先南韓

經典賽／台韓大戰中華隊打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

談川普訪中 王毅：今年是中美關係「大年」 雙方需「營造適宜環境」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共政治局委員兼中國外長王毅8日上午出席記者會，回應多個問題。（記者廖士鋒／攝影）
中共政治局委員兼中國外長王毅8日上午出席記者會，回應多個問題。（記者廖士鋒／攝影）

在中東戰火紛擾、國際局勢動盪下，美國總統川普對中國的訪問成為舉世矚目的焦點。中共政治局委員兼中國外長王毅表示，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。

14屆全國人大四次會議於3月8日上午在梅地亞中心舉行記者會，邀請中共政治局委員、中國外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」回答提問。CNN記者提問道，美國總統川普本月底訪問中國引起中國高度關注，美國與以色列對伊朗打擊會不會影響？訪問前他似乎尋求保持兩國關係緩和狀態，華府有人擔心他致力於達成經貿成果，而在台灣問題上讓步？如何看待兩國關係走向？

王毅回應時先說，你把翻譯都取代了（該記者自行以中文復述了英文提問），提的問題很長，感覺經過很長時間思考，想的也多。「中美關係總是要回答的，因為中美關係牽動各方影響全球。兩國不打交道只會導致誤解誤判，走向衝突對抗更將殃及世界」，

他說，中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式，那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。王毅並提到，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係歷經跌宕起伏實現了總體穩定。

他強調，「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上」。現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。

王毅稱，中國的態度始終是積極的，也是開放的，「關鍵是美方也要相向而行」。相信只要雙方以誠相待，以信相交，就能不斷拉長合作的清單，持續縮短問題的清單，就能在兩國元首戰略引領下，取得讓兩國人民都滿意的成果，「達成國際社會都歡迎的共識」，讓2026年成為中美關係走向健康、穩定、可持續發展的一個標誌性年份。

世報陪您半世紀

川普 以色列 王毅

上一則

中國遊客滯留杜拜 航班被取消7次 狠砸近8千美元搭頭等艙返國

下一則

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

延伸閱讀

「川習會需要良好氛圍」北京涉台學者：美對台軍售都已暫停

「川習會需要良好氛圍」北京涉台學者：美對台軍售都已暫停
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線
鋪路川習會 貝森特、何立峰下周巴黎會談 紐時：中仍可能取消川習會

鋪路川習會 貝森特、何立峰下周巴黎會談 紐時：中仍可能取消川習會

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚
川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍