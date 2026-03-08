伊朗客戶失聯 中進口商憂「紅色黃金」供應鏈中斷

藏紅花花朵，中間的紅色雌蕊為藏紅花。(取材自紅星新聞)

中東戰火升溫，被稱為「紅色黃金」的重要香料藏紅花，供應鏈 也開始出現動盪。伊朗 是全球最大藏紅花生產國，產量占全球逾八成。隨著軍事衝突升級，使這一高價值農產品的出口面臨壓力。有中國進口商表示，合作4年的伊朗客戶突然失聯，讓他對未來貨源感到擔憂。

紅星新聞報導，全球每年約生產210噸藏紅花，其中伊朗產量約170噸，占比超過80%。伊朗東北部是主要產區，雖然短期內未直接遭受戰火波及，但地緣衝突已影響航運與貿易往來，使原本穩定的供應鏈出現不確定性。

北京從事伊朗藏紅花進口的商人張先生表示，自己與伊朗塔爾萬德藏紅花公司合作已近四年，2月28日，他突然收到對方員工簡短訊息稱「以色列打伊朗了」，隨後他再聯絡德黑蘭總部經理，卻再也沒有得到回覆。

「發出去的訊息就像石沉大海。」張先生說，雙方除了生意往來，平時也會交流市場資訊，去年10月，他還曾前往伊朗加延的農場與加工廠考察，如今合作夥伴突然失聯，讓他十分焦急。

張先生透露，自己通常每三到四個月會向伊朗下訂單。最近一批貨是在去年底訂購，今年2月初才順利收到並完成結算。目前手上庫存並不多，一旦售罄，短期內難以補貨。「我現在最擔心的是，如果貨賣完了怎麼辦」。

據報導，藏紅花之所以價格昂貴，與稀缺性有關，每150朵花才能提取約1克成品，約1.5萬朵鮮花才能製成1公斤藏紅花。花期只有15至20天，且必須在清晨人工採摘，目前仍難以實現機械化生產。部分市場中，頂級伊朗藏紅花每克售價可達200人民幣。

此外，伊朗東北部特殊的氣候與土壤條件，使當地藏紅花品質在全球市場具有優勢。近年伊朗每年出口約200噸藏紅花，年出口額約1.8億至2億美元，是重要的非石油出口產品之一。

不過隨著衝突升級，航班停飛與物流不穩定可能推高運輸成本。張先生表示，藏紅花主要依賴空運，只要航班未恢復，進口價格可能持續上升，市場供應也面臨更多變數。