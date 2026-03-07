杜拜機場傳爆炸聲 中國航班盤旋9圈 延誤2小時才降落

網友拍下滯留杜拜機場等待登機的人群。(取材自新民晚報)

阿聯酋杜拜 國際機場7日一度傳出爆炸聲並緊急暫停運營，一架由北京飛往杜拜的中國航班因此無法立即降落，在空中盤旋，一度在空中繞行近9圈，最終在延誤近兩小時後安全降落。事件發生後，不少滯留旅客在社群平台分享現場排隊與機場恢復運作的情況。

綜合新民晚報、快科技報導，阿聯酋國防部稍早證實，當天防空系統正在攔截來自伊朗的導彈及無人機。機場附近傳出的爆炸聲，實際上是防空攔截所產生的聲響。出於安全考量，杜拜國際機場一度暫停所有進出航班，候機樓旅客被引導至地下層避險。

航班追蹤網站顯示，事發時阿聯酋空域有多架航班在空中盤旋等待，其中包括中國國際航空航班CA9541。該航班從北京起飛後接近杜拜時，因機場暫停運營被迫轉往阿曼附近空域等待降落。航跡資料顯示，飛機在空中反覆盤旋，一度繞行近9圈。

部分早期網路消息稱航班仍在空中盤旋，但經查證後發現是資訊更新延遲。實際上，CA9541已於杜拜當地時間12時10分安全降落，比原定時間延誤約1小時40分鐘。

值得注意的是，這架航班並非一般客運航班，而是一架調機航班，機上並未載客，僅有機組與乘務人員。此行主要任務是飛往杜拜接回滯留旅客。執行任務的機型為波音777-300ER，屬於長程雙發寬體客機，航程可超過1萬4000公里，續航時間約15小時，因此能夠應對長時間空中等待。

在機場暫停運營期間，多名滯留旅客在網路分享現場情況。有網友表示，當地時間中午前後機場已開始恢復秩序，旅客正在排隊辦理值機手續，現場也出現等待登機的人群。

報導稱，中國多家航空公司正逐步恢復中東航線。國航自3月6日起逐步恢復北京至杜拜航線，北京往杜拜方向自3月7日起恢復正常售票。東航與南航也陸續重啟部分中東航線，以因應旅客出行與滯留人員返程需求。

中航班盤旋近九圈。(取材自新民晚報)

