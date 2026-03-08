觀察站／美斬首哈米尼 也推遲2027中共武統台灣時間點

2020年10月，中共19屆5中全會公報提出，當今世界正經歷百年未有之大變局，國際力量對比深刻調整。之後在中共內部傳達的材料中，進一步提出「西強東弱是存量，東升西降是增量」。

隔年，中共黨報人民日報署名文章，明確將「東升西降」表述為「百年未有之大變局」的鮮明特徵。2022年3月1日，中共中央總書記習近平 在中央黨校中青年幹部培訓班開班式上的講話也公開提出「東升西降」、「中治西亂」。

儘管新加坡前總理李顯龍 曾告誡，「東升西降」的看法是錯的：「有時候，美國似乎在朝著不可挽回的錯誤方向前進，但之後美國總能重塑自我並重新振作起來。」但過去一段時間，「東升西降」始終是北京對國際格局變化的基本判斷。

然而今年開年以來，美國就連續以兩次具體行動來證明，李顯龍是對的。1月3日凌晨，美國對委內瑞拉發動代號「絕對決心」的突擊行動，出其不意擄走委內瑞拉總統馬杜洛 夫婦。2月28日，美國又聯同以色列向伊朗發動代號「史詩怒火」的軍事行動，擊斃伊朗最高領導人哈米尼。

川普接連處理掉兩個被他視為眼中釘的外國領袖，不僅展現美國才是當今世上唯一能做到「逆我者亡」的霸權，更重要的是，這兩國與中國的關係都不一般。

委內瑞拉與中國2023年9月才將雙邊關係升級為「全天候戰略夥伴關係」，伊朗與中國則是「全面戰略夥伴關係」，2021年3月，中伊還簽署為期25年、總值4000億美元的「中伊全面合作計畫」，因此馬杜洛被活捉、哈米尼遇害，對北京當局無疑是多重震撼。

華府智庫哈德遜研究所中東和平與安全中心研究員里布瓦（Zineb Riboua）指出，北京需要強硬的德黑蘭來牽制華盛頓在海灣地區的行動，並維持其能源走廊。但美國的「史詩怒火」不僅粉碎了中共對內「東升西降」的論述，一旦伊斯蘭共和國被移除，中國在台海衝突中的戰略棋子也將大幅減少。

在中共高階將領早前已遭大面積清洗後，美國此次斬首哈米尼的同時，可能也推遲了「戴維森窗口」，亦即中共武力奪台的時間點將被迫自2027年往後推延，但這不意味著中共今年對台工作不會有新作為，尤其習近平還得為其在明年展開第4個任期鋪路。

2月召開的對台工作會議，中共全國政協主席王滬寧提出，要全面貫徹落實習近平關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅決打擊台獨分裂勢力等等。李強5日發布的政府工作報告也有相同表述。

可以預期，為展現其治理權及於台灣，繼台灣立委沈伯洋、內政部長劉世芳之後，中共今年還會有「打擊台獨」的相關作為。此外，針對習近平於2019年1月2日在「『告台灣同胞書』發表40周年紀念會」上提出的「探索『兩制』台灣方案」，大陸涉台部門今年也會積極尋求具體突破。