我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

觀察站／美斬首哈米尼 也推遲2027中共武統台灣時間點

記者林則宏
聽新聞
test
0:00 /0:00

2020年10月，中共19屆5中全會公報提出，當今世界正經歷百年未有之大變局，國際力量對比深刻調整。之後在中共內部傳達的材料中，進一步提出「西強東弱是存量，東升西降是增量」。

隔年，中共黨報人民日報署名文章，明確將「東升西降」表述為「百年未有之大變局」的鮮明特徵。2022年3月1日，中共中央總書記習近平在中央黨校中青年幹部培訓班開班式上的講話也公開提出「東升西降」、「中治西亂」。

儘管新加坡前總理李顯龍曾告誡，「東升西降」的看法是錯的：「有時候，美國似乎在朝著不可挽回的錯誤方向前進，但之後美國總能重塑自我並重新振作起來。」但過去一段時間，「東升西降」始終是北京對國際格局變化的基本判斷。

然而今年開年以來，美國就連續以兩次具體行動來證明，李顯龍是對的。1月3日凌晨，美國對委內瑞拉發動代號「絕對決心」的突擊行動，出其不意擄走委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。2月28日，美國又聯同以色列向伊朗發動代號「史詩怒火」的軍事行動，擊斃伊朗最高領導人哈米尼。

川普接連處理掉兩個被他視為眼中釘的外國領袖，不僅展現美國才是當今世上唯一能做到「逆我者亡」的霸權，更重要的是，這兩國與中國的關係都不一般。

委內瑞拉與中國2023年9月才將雙邊關係升級為「全天候戰略夥伴關係」，伊朗與中國則是「全面戰略夥伴關係」，2021年3月，中伊還簽署為期25年、總值4000億美元的「中伊全面合作計畫」，因此馬杜洛被活捉、哈米尼遇害，對北京當局無疑是多重震撼。

華府智庫哈德遜研究所中東和平與安全中心研究員里布瓦（Zineb Riboua）指出，北京需要強硬的德黑蘭來牽制華盛頓在海灣地區的行動，並維持其能源走廊。但美國的「史詩怒火」不僅粉碎了中共對內「東升西降」的論述，一旦伊斯蘭共和國被移除，中國在台海衝突中的戰略棋子也將大幅減少。

在中共高階將領早前已遭大面積清洗後，美國此次斬首哈米尼的同時，可能也推遲了「戴維森窗口」，亦即中共武力奪台的時間點將被迫自2027年往後推延，但這不意味著中共今年對台工作不會有新作為，尤其習近平還得為其在明年展開第4個任期鋪路。

2月召開的對台工作會議，中共全國政協主席王滬寧提出，要全面貫徹落實習近平關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅決打擊台獨分裂勢力等等。李強5日發布的政府工作報告也有相同表述。

可以預期，為展現其治理權及於台灣，繼台灣立委沈伯洋、內政部長劉世芳之後，中共今年還會有「打擊台獨」的相關作為。此外，針對習近平於2019年1月2日在「『告台灣同胞書』發表40周年紀念會」上提出的「探索『兩制』台灣方案」，大陸涉台部門今年也會積極尋求具體突破。

世報陪您半世紀

馬杜洛 李顯龍 習近平

上一則

新能源技術之爭 比亞迪談換電與閃充：殊途同歸

下一則

核融合研發加快 中國有望2050年實現商用發電

延伸閱讀

兩會／中共中央軍委張升民：解放軍堅決聽習指揮、全面加強練兵備戰

兩會／中共中央軍委張升民：解放軍堅決聽習指揮、全面加強練兵備戰
伊朗戰事消耗美軍卻護台？短期多了一道安全屏障

伊朗戰事消耗美軍卻護台？短期多了一道安全屏障
新聞眼／中GDP目標降至4.5%~5% 凸顯戰略轉折「痛定思痛」

新聞眼／中GDP目標降至4.5%~5% 凸顯戰略轉折「痛定思痛」
美國接連打擊反美陣營 台專家：中國軍援能力受質疑

美國接連打擊反美陣營 台專家：中國軍援能力受質疑

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚