伊朗「有限度」封鎖荷莫茲海峽 美學者：中國能撐數月

中國新聞組／北京7日電
全球貨櫃航運業者正在更改航運路線、避開波斯灣，以免遭戰火波及。圖為一艘註冊在巴拿馬貨輪。（歐新社）
全球貨櫃航運業者正在更改航運路線、避開波斯灣，以免遭戰火波及。圖為一艘註冊在巴拿馬貨輪。（歐新社）

伊朗放話控制荷莫茲海峽衝擊全球，中國是經由這一通道出口油氣商品全球最大的單一買家，多家外媒報導稱將重創中國，但近日也有中國船隻傳被「特許」通過。美國學者表示，伊朗有限度「鎖喉」，對中國「有壓力，但尚能應對」，憑藉戰略儲備、海上浮倉以及國內保稅倉中的大量伊朗原油，「中國已做好充分準備，應對潛在數月的供應中斷」。在天然氣方面應對靈活性相對有限，但中國正逐步退出冬季供暖季，有助緩解供應壓力。

據觀察者網報導，上海外國語大學中東研究所教授、中國中東學會副會長劉中民表示，他從上海一家船企獲悉，伊朗方面確實在「有選擇地放行部分船隻」。劉中民認為，伊朗此舉既是向中方傳達友好態度，也表明其「封鎖」是有限的，並不尋求徹底關閉荷莫茲海峽。

劉中民表示，荷莫茲海峽素有「全球能源咽喉」之稱，是沙烏地阿拉伯、伊拉克、卡達、阿聯酋等中東國家油氣出口的必經之路。中國正是經由這一通道出口的油氣商品，全球最大的單一買家。

哥倫比亞大學全球能源政策中心（CGEP）數據顯示，2025年，中國超過四成的原油進口、近三分之一的液化天然氣進口來自中東；中國31%的液化天然氣進口，其中卡達占28%，其餘來自阿曼與阿聯酋。

若海峽受阻狀況持續一段時間，CGEP的能源安全與地緣政治高級研究員埃麗卡．唐斯（Erica Downs）分析稱，中國短期內可採取多種應對方案應對中東能源進口中斷，其龐大的石油儲備足以支撐數月之久。憑藉戰略儲備、海上浮倉以及國內保稅倉中的大量伊朗原油，「中國已做好充分準備，應對潛在數月的供應中斷」。

主流預測機構普遍將中國石油儲備規模預估在11億至14億桶之間。按2025年日均進口量計算，可滿足約120天的淨原油進口需求。除常規儲備外，當前亞洲海上浮倉中還存有超過4600萬桶伊朗原油，中國大連、舟山等港口的保稅倉也囤積了大量伊朗原油，具備一定應急緩衝空間。

在天然氣方面，唐斯認為，中國的應對靈活性相對有限。除阿曼外，中國從卡達、阿聯酋進口的液化天然氣均需途經荷莫茲海峽。中國應對此類供應中斷的選擇不多，短期內只能在削減消費與接受高價之間權衡。好在中國正逐步退出冬季供暖季，天然氣需求有所回落，有助於緩解供應壓力。

在唐斯看來，此次衝突或將印證中國提升能源自給率的努力方向是正確的，這也會進一步堅定中國推動能源結構轉型的決心，中國很可能將此次地緣衝突，作為繼續推進可再生能源發展、增強電力系統靈活性的重要契機。

伊朗

英媒：無力拯救盟友 伊朗戰爭動搖中國制衡美國的雄心

清華畢業生去哪？ 華為、比亞迪受青睞 逾86%接軌國家戰略

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

散裝船「鐵娘子」改掛「中國所有」獲放行荷莫茲海峽

美產油全球第一 為什麼油價還被伊朗牽著走？

荷莫茲海峽若斷航 中國原油進口告急

