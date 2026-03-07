英媒：無力拯救盟友 伊朗戰爭動搖中國制衡美國的雄心

中國尚未直接感受到中東戰爭的衝擊，但已經感受到戰爭的漣漪；短期而言，中國仍有足夠的石油供應，BBC報導指出，中國正在計算的是，這場戰爭長期看來不僅關乎北京在中東的投資，也關乎中國整體戰略雄心。

中國目前正舉行兩會，報導指出，中國仍在對抗低迷的內需、房地產危機和地方債務，中國或許希望透過出口走出經濟困境，但是它過去一年一直在和美國打貿易戰，如今又面臨中東動盪，戰事拖得愈久，衝擊就愈大，特別是在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道持續受阻的情況下。

皇家聯合軍種研究所（RUSI）的菲利普・謝特勒-瓊斯（Philip Shetler-Jones）表示：「中東若長期動盪不安，將擾亂中國在其他重要地區的布局」，「以非洲經濟體為例，如果資金潮退去，恐引發更廣泛的不穩定，進而削弱中國利益的可持續性。」

中國一直被認定是伊朗 的「盟友」，報導指出，兩國確實長期保持友好，德黑蘭最高領袖哈米尼 1989年最後一次出訪就是北京，習近平在2016年造訪德黑蘭後，雙邊關係更進一步，兩國還傳出軍火交易。

但中國不會在盟友遭攻擊時立即出手，相反，北京竭力避開任何衝突；據報導，美國1月份在委內瑞拉的行動及如今在伊朗的作為，正凸顯這些國家與中國夥伴關係的局限，兩次事件北京都只當旁觀者，無力援助「勢力範圍」內的夥伴。

菲利普・謝特勒-瓊斯認為，中國試圖把自己定位美國的「負責任的制衡力量」，但他認為，中國儘管經濟實力雄厚，但「即便願意，中國也沒有能力保護其朋友免於這類行動。」

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）表示：「中國會主張，川普毫無疑問地揭示西方宣稱的自由國際秩序有多偽善」，而且衝突導致的能源供應和航空旅行中斷，「部分國家將出現糧食短缺」，北京或許也看到牽線調停的機會。

只不過，中國仍然小心翼翼，其中一個最大變數是多變的美國總統川普，他預計於本月稍晚進行備受矚目的訪問會晤。值得注意的是，中國對美以針對伊朗的打擊之批評，未直接點名川普，這可能讓此次握手更容易成行。