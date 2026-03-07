我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

英媒：無力拯救盟友 伊朗戰爭動搖中國制衡美國的雄心

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國尚未直接感受到中東戰爭的衝擊，但已經感受到戰爭的漣漪；短期而言，中國仍有足夠的石油供應，BBC報導指出，中國正在計算的是，這場戰爭長期看來不僅關乎北京在中東的投資，也關乎中國整體戰略雄心。

中國目前正舉行兩會，報導指出，中國仍在對抗低迷的內需、房地產危機和地方債務，中國或許希望透過出口走出經濟困境，但是它過去一年一直在和美國打貿易戰，如今又面臨中東動盪，戰事拖得愈久，衝擊就愈大，特別是在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道持續受阻的情況下。

皇家聯合軍種研究所（RUSI）的菲利普・謝特勒-瓊斯（Philip Shetler-Jones）表示：「中東若長期動盪不安，將擾亂中國在其他重要地區的布局」，「以非洲經濟體為例，如果資金潮退去，恐引發更廣泛的不穩定，進而削弱中國利益的可持續性。」

中國一直被認定是伊朗的「盟友」，報導指出，兩國確實長期保持友好，德黑蘭最高領袖哈米尼1989年最後一次出訪就是北京，習近平在2016年造訪德黑蘭後，雙邊關係更進一步，兩國還傳出軍火交易。

但中國不會在盟友遭攻擊時立即出手，相反，北京竭力避開任何衝突；據報導，美國1月份在委內瑞拉的行動及如今在伊朗的作為，正凸顯這些國家與中國夥伴關係的局限，兩次事件北京都只當旁觀者，無力援助「勢力範圍」內的夥伴。

菲利普・謝特勒-瓊斯認為，中國試圖把自己定位美國的「負責任的制衡力量」，但他認為，中國儘管經濟實力雄厚，但「即便願意，中國也沒有能力保護其朋友免於這類行動。」

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）表示：「中國會主張，川普毫無疑問地揭示西方宣稱的自由國際秩序有多偽善」，而且衝突導致的能源供應和航空旅行中斷，「部分國家將出現糧食短缺」，北京或許也看到牽線調停的機會。

只不過，中國仍然小心翼翼，其中一個最大變數是多變的美國總統川普，他預計於本月稍晚進行備受矚目的訪問會晤。值得注意的是，中國對美以針對伊朗的打擊之批評，未直接點名川普，這可能讓此次握手更容易成行。

世報陪您半世紀

伊朗 哈米尼

上一則

「戰狼」耿爽被調離外交第一線 轉任NGO副會長

下一則

伊朗「有限度」封鎖荷莫茲海峽 美學者：中國能撐數月

延伸閱讀

伊朗戰事消耗美軍卻護台？短期多了一道安全屏障

伊朗戰事消耗美軍卻護台？短期多了一道安全屏障
反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅口頭支持 伊朗恐孤獨應戰

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅口頭支持 伊朗恐孤獨應戰
伊朗深陷戰火 WSJ：中國避免捲入持久戰支持有限

伊朗深陷戰火 WSJ：中國避免捲入持久戰支持有限
考慮川習會…北京未干預中東戰事 對美關係重於伊朗

考慮川習會…北京未干預中東戰事 對美關係重於伊朗

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格