兩會／當好「鐵公雞」… 中國財長：中央本級「三公」經費減7%

中國財政部部長藍佛安。(記者黃雅慧／攝影)

中國第14屆全國人大四次會議6日舉行記者會，財政部部長藍佛安表示，今年中央本級「三公」經費壓減7%以上，會議、培訓等經費壓減10%；各地也從嚴從緊安排預算，其中20個省份節省資金超120億元（人民幣，下同，約17.48億美元）。他稱，將全面落實黨政機關過緊日子的要求，「一分錢掰成兩半花，用黨政機關的緊日子換老百姓的好日子」。

綜合解放日報和新華社報導，藍佛安表示，今年中央財政專門安排1000億元，推出財政金融協同促內需一攬子六項政策，其中四項定向支持民間投資、兩項支持居民消費。他稱，從政府省下來的錢，將用在高質量發展的重點領域和關鍵環節，「我們將當好『鐵公雞』，打好『鐵算盤』」。

商務部 部長王文濤則在會上表示，今年春節九天假期，線下消費熱鬧紅火，增速反超線上，這是近年來首次。

中國證監會主席吳清說，目前A股總市值超過110兆元。5400多家上市公司營收額超過了GDP的一半，滬深300成分股中戰略性新興產業占比達到45%，向新向優發展動能在不斷集聚。

此外，環球時報6日發出社評，反駁西方稱中國經濟政策「力度不夠」的「政策消極論」。該社評稱，西方一些人習慣於用短期的強刺激來衡量力度，卻無視中國主動推進的經濟結構轉型；當西方還盯著GDP數字時，中國經濟的「新三樣」早已在全球市場乘風破浪，「十五五」規畫正著力培育生物製造、量子科技、具身智能等未來產業。

環時社評表示，衡量中國經濟的效果，不僅要看GDP的增量，更要看抗壓能力。過去五年，面對地緣政治衝突、新冠疫情、貿易保護主義等多重衝擊，中國GDP實現了年均5.4%的穩定增長。與之相比，全球經濟的增速不僅僅有3.4%至3.9%。

環時社評說，面對保護主義帶來的種種不確定性，中國始終信守承諾，堅持與有著共同觀點和認識的WTO成員間的協同，尊重最惠國待遇、國民待遇等基本原則，降低關稅、優化外商投資負面清單。

環時社評還稱，所謂「政策消極論」，要麼是看不懂中國「以質取勝」的深層邏輯，要麼是揣著明白裝糊塗，企圖通過唱空中國漁利。