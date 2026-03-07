我的頻道

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

兩會／中共中央軍委張升民：解放軍堅決聽習指揮、全面加強練兵備戰

記者陳宥菘／綜合報導
中國全國兩會正在召開，解放軍和武警部隊代表團5日下午分組審議政府工作報告，中共中央軍委副主席張升民要求，堅決聽從中共總書記、中央軍委主席習近平指揮的政治根基，此外，要全面加強練兵備戰。（取材自央視軍事）
中國全國兩會正在召開，中共中央軍委副主席張升民5日在解放軍和武警部隊代表團小組審議會議上表示，要貫徹軍委主席負責制，深化政治整訓、正風反腐，不斷夯實忠誠維護核心，堅決聽從中共總書記、中央軍委主席習近平指揮的政治根基。此外，要全面加強練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

解放軍和武警部隊代表團5日下午分組審議政府工作報告。此次代表團於3日成立，張升民任團長，且在解放軍反腐下，首次未設立副團長，代表團人數也從最初的281名，減少38名至243名。

新華社報導，代表們認為，這次會議是在「十五五」（2026-2030年）開局起步之際召開的一次重要會議，對於做好今年乃至未來五年工作，為基本實現社會主義現代化夯實基礎、積蓄力量，具有重要意義。

解放軍與武警部隊代表團認為，會議審議的政府工作報告，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，落實黨中央重大決策部署，圍繞推進中國式現代化謀篇布局，是一個高舉旗幟、向強開新、團結奮進的好報告。

據報導，張升民指出，過去一年「十四五」圓滿收官，中國式現代化邁出新的堅實步伐，充分證明「兩個確立」是新時代最重大政治成果、最寶貴歷史經驗、最客觀實踐結論。

「兩個確立」指的是確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

張升民強調，今年是打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的關鍵一年，全軍要堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深入貫徹習近平強軍思想，貫徹軍委主席負責制，深化政治整訓、正風反腐，不斷夯實忠誠維護核心、堅決聽從習主席指揮的政治根基。

張升民還要求，全面加強練兵備戰，強化實戰實訓，堅定靈活開展軍事鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益。要聚力推動高質量發展，加快體系作戰能力集成，加強新域新質作戰力量建設運用，加大軍事治理工作力度，奮力實現「十五五」國防和軍隊建設良好開局。

