坦言AI對就業帶來「深刻影響」 中國人社部長：正在研究相關政策

在人工智慧 （AI）科技浪潮衝擊下，就業環境的變遷備受關注，特別是今年中國高校畢業生預計將高達1270萬人。而中國人社部長表示，「十五五」時期有信心實現「就業大局穩定」，但也強調當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，官方也在研究相關政策，擬推動技術進步與民生改善相協調的包容性發展。

中國十四屆全國人大四次會議7日上午在北京梅地亞中心舉行民生主題記者會。中國人社部長王曉萍回應就業形勢等問題時指出，「十五五」時期，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，加上強大的制度優勢，「實現就業大局穩定、態勢向好，我們有信心、有能力」。同時她坦承，「不確定難預料因素增多，穩就業面臨新變化新挑戰」。

她提到正在謀畫一批「重大就業政策」，並表示當前人工智慧迅猛發展，對就業帶來深刻影響，大家都很關注。「我們也在研究相關政策，積極發揮人工智慧在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展」。

針對實施穩崗擴容提質行動，王曉萍強調，「穩崗」方面，加大對外貿、建築、住宿餐飲等勞動密集型行業的扶持，「擴容」方面，挖掘數位經濟、高端製造、現代服務等領域就業潛力，「提質」方面，落實好最低工資標準調整機制，全面落實農民工工資支付保障制度等。另，今年高校畢業生預計1270萬人，官方將「深挖各管道就業潛力，拓展基層就業空間」。對「大齡勞動者」則將推出「適合他們的技能培訓項目」。

她說，今年以來官方組織開展春風行動暨就業援助季活動，已舉辦3.1萬場招聘會，發布2200萬個崗位（職缺）。「從春節後調研情況看，目前企業開工率、勞動者返崗率都達到9成以上，勞動力市場實現溫暖開局」。

而中國教育部長懷進鵬說，高等教育「十四五」期間累計向社會輸送5500萬人才，毛入學率從中共十八大前的不到30%到現在超過60%，近年也不斷增加學位容量，他也強調，將會持續對違規辦學、超時學習、校園欺凌等開展清理整治。中國民政部長陸治原則指出，將會同有關部門從資金、規畫、標準、人才、科技等方面加大支持力度，指導各地科學規劃養老服務設施布局，制定養老服務國家標準和行業標準，大力發展智慧養老，將「養老服務師」納入新職業。