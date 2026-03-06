我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

坦言AI對就業帶來「深刻影響」 中國人社部長：正在研究相關政策

特派記者廖士鋒／北京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國人社部長王曉萍7日指出，當前人工智慧迅猛發展，對就業帶來深刻影響。（記者廖士鋒／攝影）
中國人社部長王曉萍7日指出，當前人工智慧迅猛發展，對就業帶來深刻影響。（記者廖士鋒／攝影）

人工智慧（AI）科技浪潮衝擊下，就業環境的變遷備受關注，特別是今年中國高校畢業生預計將高達1270萬人。而中國人社部長表示，「十五五」時期有信心實現「就業大局穩定」，但也強調當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，官方也在研究相關政策，擬推動技術進步與民生改善相協調的包容性發展。

中國十四屆全國人大四次會議7日上午在北京梅地亞中心舉行民生主題記者會。中國人社部長王曉萍回應就業形勢等問題時指出，「十五五」時期，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，加上強大的制度優勢，「實現就業大局穩定、態勢向好，我們有信心、有能力」。同時她坦承，「不確定難預料因素增多，穩就業面臨新變化新挑戰」。

她提到正在謀畫一批「重大就業政策」，並表示當前人工智慧迅猛發展，對就業帶來深刻影響，大家都很關注。「我們也在研究相關政策，積極發揮人工智慧在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展」。

針對實施穩崗擴容提質行動，王曉萍強調，「穩崗」方面，加大對外貿、建築、住宿餐飲等勞動密集型行業的扶持，「擴容」方面，挖掘數位經濟、高端製造、現代服務等領域就業潛力，「提質」方面，落實好最低工資標準調整機制，全面落實農民工工資支付保障制度等。另，今年高校畢業生預計1270萬人，官方將「深挖各管道就業潛力，拓展基層就業空間」。對「大齡勞動者」則將推出「適合他們的技能培訓項目」。

她說，今年以來官方組織開展春風行動暨就業援助季活動，已舉辦3.1萬場招聘會，發布2200萬個崗位（職缺）。「從春節後調研情況看，目前企業開工率、勞動者返崗率都達到9成以上，勞動力市場實現溫暖開局」。

而中國教育部長懷進鵬說，高等教育「十四五」期間累計向社會輸送5500萬人才，毛入學率從中共十八大前的不到30%到現在超過60%，近年也不斷增加學位容量，他也強調，將會持續對違規辦學、超時學習、校園欺凌等開展清理整治。中國民政部長陸治原則指出，將會同有關部門從資金、規畫、標準、人才、科技等方面加大支持力度，指導各地科學規劃養老服務設施布局，制定養老服務國家標準和行業標準，大力發展智慧養老，將「養老服務師」納入新職業。

世報陪您半世紀

人工智慧

上一則

上海今年首艘國際郵輪靠港 680位外籍旅客99%免簽入境

延伸閱讀

宋濤：陸對台壓倒性優勢擴大「 十五五」有力推進統一進程

宋濤：陸對台壓倒性優勢擴大「 十五五」有力推進統一進程
兩會／習近平：搶占科技制高點 實現新突破 李強喊話拚國產替代

兩會／習近平：搶占科技制高點 實現新突破 李強喊話拚國產替代
李強：雲南做橋頭堡 推動南亞、環印度洋通道經濟

李強：雲南做橋頭堡 推動南亞、環印度洋通道經濟
中科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」

中科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元