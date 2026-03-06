中國兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

中國人大福建代表團，6日下午舉行開放團組會議。（記者廖士鋒／攝影）

中國兩會期間，福建省代表團6日下午舉行開放團組會議，吸引大批日媒、港媒、台媒參加。不過今年會場上，主要官員並沒有多加著墨在對台相關的工作，僅有福建省長趙龍在整體講述工作時略為提到「積極促進兩岸的融合發展」等，他也提到林則徐的名人典故。

在開放團組會議的代表發言後，中共福建省委書記周祖翼回應了有關現代化產業體系的問題，指十五五規劃綱要建議與草案，明確把現代化產業體系擺在各項任務首位；他還公布統計，現場有76家媒體、118位記者採訪。福建省長趙龍則提到「充分發揮僑台特色優勢」、「積極促進兩岸的融合發展」等，也提到林則徐曾說「海納百川，有容乃大」。

整體來說，發言與受訪的領導幹部官員都沒有特別著墨在兩岸議題，僅有基層人員回應「台創園」等。

而根據大會提供給媒體相關文件，5日下午福建代表團全體會議審議中國政府工作報告時，周祖翼說，福建要「堅決扛起經濟大省挑大樑責任、更好服務全國發展大局，高質量推進兩岸融合發展示範區建設、更好服務中央對台工作大局，全方位推動高質量發展，奮力實現『十五五』良好開局」。

此外，值得注意的是，今年福建代表團提供給媒體的189頁「福建省發展成就新聞報導素材」文本中，該省各部門共有25篇相關政策成果說明，幾乎全數都有涉台內容，凸顯該省各部門、各領域工作，都已經高度沁入了中方對台工作大局。

其中，省台辦的篇章提到，福建省兩岸融合發展示範區建設，先後發布5批74條閩台融合措施，組織206個重點項目，總投資逾人民幣1兆元，「對台示範效應逐步顯現，影響日益擴大」。

文中介紹，「對台通道樞紐加快建設」，包含廈金通氣工程大嶝LNG氣源站已完成竣工驗收，廈門望嶝變電站和迎賓變電站已具備供電條件，廈金大橋（廈門段）、福馬通水（中國側）等項目序時推進。福州機場二期、廈門翔安機場主體工程基本完工，2025年小三通客運航次進一步加密，從福建口岸入境中國大陸的台胞旅客超過100萬人次，同比增17.7%，向金門供水逾700萬噸，累計逾4600萬噸。

文中也指出，在閩台師、高校在讀台生，數量均居中國前列還有兩岸共同標準持續深化、兩岸法律服務持續優化等，據統計，去年前往福建參加各類涉台活動的台胞超過4萬人次。文中也表示，已引進14家台灣，從事在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司。