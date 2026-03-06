愈來愈多人用DeepSeek 非洲成中美AI競爭新戰場

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
全球處於人工智能（AI）的浪潮中，非洲正憑藉其快速增長的數字經濟和年輕人口崛起為塑造AI未來的關鍵市場。觀察者網引述港媒報導，隨著中美在AI領域的競爭加劇，非洲正在成為兩國角力的新戰場。

報導稱，中國通過「一帶一路」倡議在非洲建立起深厚的影響力，現在美國也將目光投向這片市場。美國政府的新項目和科技公司最近的投資表明，在AI領域，美國正加強對非洲的關注。

微軟的一份報告顯示，全球北方國家有24.7%人使用AI，而包括非洲在內的全球南方國家只有14.1%的人使用AI。

「非洲人對新技術的需求非常強烈，有報告顯示他們也非常懂技術，」美國喬治城大學「科技與社會倡議」前研究員愛麗絲·陳（Alice Chen）說，「非洲年輕人對ChatGPT等工具的使用呈現快速增長的趨勢。」

在非洲，中國對人工智能的推進依託在當地的長期布局，包括光纖網絡、數據中心和電信基礎設施。

報導指出，中國科技公司開發的人工智能語言模型，如DeepSeek，在非洲市場的表現也正在趕超美國同行，因為它們可以自由下載，也不依賴美國的互聯網系統。微軟報告顯示，這加速了非洲對人工智能的使用和普及速度。

