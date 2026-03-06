散裝船「鐵娘子」改掛「中國所有」獲放行荷莫茲海峽

「鐵娘子號」改掛「中國所有」信號後，獲伊朗放行通過荷莫茲海峽。（取材自觀察者網）

外傳伊朗 封鎖全球能源重要通道荷莫茲海峽藉此報復美以攻擊，不過，據外媒報導，5日凌晨，一艘散貨船改掛「中國所有」（CHINA OWNER，亦譯「中國航東」）信號後，獲放行通過荷莫茲海峽，似是戰爭爆發以來第一艘通過該海峽的商船；報導稱這是伊朗為「感謝」中國在衝突中的立場，僅允許中國船隻通過荷莫茲海峽。另據報導，衝突擴大導致能源供應緊張加劇，中國據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油。

綜合鳳凰網、觀察者網報導，目前全球船隻大多遠望荷莫茲海峽，不敢輕易靠近。不過彭博資訊報導，航運數據公司Kpler船舶追蹤數據顯示，一艘「鐵娘子」號（Iron Maiden）的散貨船，5日凌晨將船舶識別信號從「待指示」（For Orders）改為「中國所有」（CHINA OWNER）後，沿阿曼海岸線突破航道，其目的地顯示為「未知」。

這一舉動發生在荷莫茲海峽安全形勢急劇惡化之際，前媒體人胡錫進 昨發文稱，「鐵娘子」似乎是戰爭爆發以來第一艘商船通過該海峽。

報導稱，「鐵娘子」號自去年12月以來一直在波斯灣活動，期間執行多批貨物運輸任務；但運營該船的興達航運（上海）有限公司發言人表示，公司不會就具體航運操作發表評論，尤其是相關信息可能影響船員安全情況下。

鳳凰網報導，「鐵娘子號」船舶商務經理為「上海塞圖斯海運有限公司」，英文名稱Cetus Maritime，即國內公司「興達航運」，運營方是中國公司，但「鐵娘子」號註冊所有人為「MI-DAS LINE SA」的公司，總部位於巴拿馬，其留下的聯繫地址指向日本Doun Kisen KK。

這趟引起全球關注的航行，背後公司的運營網絡也浮出水面；興達航運首席執行官楊新天持有上海海事大學國際航運管理學位，在航運業超過30年，與他搭檔的首席技術官陳建平，同樣是華人面孔。興達航運如今擁有並控制著一支由40多艘船隻組成的船隊。

此前，印度新德里電視台（NDTV）2日爆料稱，為「感謝」中國在衝突中的立場，伊朗方面表示將僅允許中國船只通過荷莫茲海峽。

彭博資訊3日在另一篇報導中稱，天然氣行業高管早些時候透露，中國正敦促伊朗方面，讓其避免採取可能擾亂卡達天然氣出口或其他阻礙能源貨物運出該海峽的行動。另據報導，衝突擴大導致能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（LNG）產線，中國據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油。