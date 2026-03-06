「美國佬是強盜」…伊使館感謝北京聲援 還轉發中國兒歌

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
伊朗駐華大使館5日在其微信公眾號官方帳號上發文，感謝中國人民正義聲援。（取材自觀察者網）
美以伊戰爭波及海灣地區，伊朗連日來對中東美軍基地的反擊波及阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林等國，遭波斯灣國家的公開譴責。觀察者網報導，伊朗駐華大使館5日在其微信公眾號官方帳號上發文說，感謝中國人民正義聲援。文章還說，基於對當前國家能力的審慎評估，伊朗目前尚無接受金融援助的計畫。

伊朗駐華大使法茲里4日接受專訪時稱，周邊國家不是伊朗的敵人，伊朗不希望和周邊發生衝突，他批評是美國在破壞地區和平。

據報導，伊朗駐華大使館還發一首1960年代的中國兒歌「美國佬是強盜」：「美國佬，是強盜。臉上笑嘻嘻，背後掛大刀。見了好東西，什麼都想要，要不到，他就搶，霸了土地占了房，殺人放火樣樣幹，他的野心比天大，想拖住那地球往家裡搬。」

綜合媒體報導，伊朗革命衛隊已宣布關閉作為能源運輸要道的荷莫茲海峽，並威脅將攻擊過往船隻，法茲里表示，伊朗目前只宣布不要通過荷莫茲海峽進行運輸，還沒有採取任何攻擊行動。

戰爭發生後，中國曾對美國和以色列的襲擊表達堅決反對和強烈譴責，中國外長王毅並同伊朗外長阿拉各齊通話，支持伊方維護自身正當合法權益，法茲里也對中國政府表達感謝。

另據北京日報報導，5日中國外交部例行記者會，發言人表示中方對當前中東地區緊張局勢深表關切，近日密集開展斡旋工作。中方將派中國政府中東問題特使翟雋於近期訪問中東地區，為推動緊張局勢降溫作出積極努力。

外長王毅分別與俄羅斯、伊朗、阿曼、法國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿聯酋等國外長通電話，就地區局勢深入交換意見，強調應遵守「聯合國憲章」宗旨和原則，指出必須立即停止軍事行動，盡快重回對話談判。

伊朗 以色列 大使館

