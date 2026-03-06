我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

戰火空窗時搶人？中國多家航空公司 重啟中東航線

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

受美國和以色列對伊朗發動軍事打擊影響，中東地區多國航班運行受到嚴重影響。央視新聞報導，在安全評估基礎上，中國航空公司目前已恢復部分中國至中東地區航班。

上觀新聞報導，根據航班數據服務商飛常準的數據，國航北京—利雅得CA789航班已於北京時間3月5日13時32分從北京首都機場起飛。該航班是前期受中東局勢影響後，中國航司飛往中東地區的首個航班。預計當地時間20時20分抵達利雅得哈立德國王國際機場。

另據觀察者網報導，當地時間3月4日11時04分，阿聯酋航空EK362（杜拜—廣州）航班從杜拜國際機場起飛，於北京時間3月4日21時18分到達廣州白雲機場。這是中東戰火下阿聯酋航空恢復少量航班運營後第一架飛往中國的航班。

航旅縱橫大數據顯示，3月4日到6日從阿聯酋到中國境內的計畫航班約40班次；從沙烏地阿拉伯到中國境內的計畫航班約10班次。

另據法廣，連日來，法國、德國、荷蘭、西班牙等國航司也在中東地區有限開放空域的「空窗期」復飛少量航班，接本國公民撤離約旦、沙烏地阿拉伯和阿聯酋等地。截至4日，卡達和巴林的空中交通幾乎完全停擺，阿聯酋境內的航班超過三分之二的飛行計畫仍顯示「被取消」狀態。

法國一名政府官員表示，航司在此時復飛航班接本國公民撤離中東地區是一個「複雜的過程，充滿持續的不確定性，因為局勢瞬息萬變」。

世報陪您半世紀

上一則

兩會／崗位多人才少 李強工作報告：穩就業存在「不匹配」

下一則

「美國佬是強盜」…伊使館感謝北京聲援 還轉發中國兒歌

延伸閱讀

華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離

華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離
影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客抵台

影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客抵台
中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人
中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲

中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點