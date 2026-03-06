戰火空窗時搶人？中國多家航空公司 重啟中東航線

受美國和以色列對伊朗發動軍事打擊影響，中東地區多國航班運行受到嚴重影響。央視新聞報導，在安全評估基礎上，中國航空公司目前已恢復部分中國至中東地區航班。

上觀新聞報導，根據航班數據服務商飛常準的數據，國航北京—利雅得CA789航班已於北京時間3月5日13時32分從北京首都機場起飛。該航班是前期受中東局勢影響後，中國航司飛往中東地區的首個航班。預計當地時間20時20分抵達利雅得哈立德國王國際機場。

另據觀察者網報導，當地時間3月4日11時04分，阿聯酋航空EK362（杜拜—廣州）航班從杜拜國際機場起飛，於北京時間3月4日21時18分到達廣州白雲機場。這是中東戰火下阿聯酋航空恢復少量航班運營後第一架飛往中國的航班。

航旅縱橫大數據顯示，3月4日到6日從阿聯酋到中國境內的計畫航班約40班次；從沙烏地阿拉伯到中國境內的計畫航班約10班次。

另據法廣，連日來，法國、德國、荷蘭、西班牙等國航司也在中東地區有限開放空域的「空窗期」復飛少量航班，接本國公民撤離約旦、沙烏地阿拉伯和阿聯酋等地。截至4日，卡達和巴林的空中交通幾乎完全停擺，阿聯酋境內的航班超過三分之二的飛行計畫仍顯示「被取消」狀態。

法國一名政府官員表示，航司在此時復飛航班接本國公民撤離中東地區是一個「複雜的過程，充滿持續的不確定性，因為局勢瞬息萬變」。