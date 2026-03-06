我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰事燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊打無人機消耗戰

丈夫面前回應婚外情 諾姆批眾院是小報垃圾

「川習會需要良好氛圍」北京涉台學者：美對台軍售都已暫停

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎。(本報資料照片)
中國全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎。(本報資料照片)

中國大陸14屆全國人大四次會議5日起在北京召開，中國全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在會議期間向港媒表示，台灣問題是中美問題的一環，而中美元首會談需要良好氛圍。他宣稱，為了美國總統川普4月到訪大陸，美國對台軍售都已暫停。

大陸國務院總理李強昨日發布今年度政府工作報告，以及本次會議要審議的「十五五規畫綱要」（2026-2030年）草案，涉台內容都重申，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉。

香港明報報導，李義虎指出，十五五規畫建議中提到可「主動運籌國際空間，塑造外部環境」。他認為，中美兩國元首會談需要良好氣氛，台灣問題本質上也是中美問題的一環，並接著稱，「去年12月美國宣布向台灣出售111億美元軍備，上月又提及一個200億美元的軍售案，但現在為了川普4月訪華，這些都已暫停。」

李義虎強調，中美關係穩定對世界安全、發展都好，中美兩國合作能辦成很多大事，「但美國一定要尊重中國的核心利益」。

大陸駐美大使謝鋒則表示，歷史反覆證明中美「合則兩利，鬥則俱傷」，大陸有必須堅持的原則和底線，將堅定不移地捍衛國家主權、安全與發展利益。他將中美關係形容為「道路是曲折的，但是前途是光明的」，呼籲美方與中方相向而行，落實兩國元首共識，推動雙邊關係穩定、健康、可持續發展。

世報陪您半世紀

川習會

上一則

中白髮院士談缺電問題：美建電廠 比馬斯克上太空還難

延伸閱讀

張升民要求解放軍：堅決聽從習近平指揮 全面加強練兵備戰

張升民要求解放軍：堅決聽從習近平指揮 全面加強練兵備戰
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化
川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點