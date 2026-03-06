中共軍費今年增速放緩至7% 仍高於GDP增速

我的頻道

特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導
中國今年軍費增速7%。圖為14屆全國人大四次會議5日在北京開幕。解放軍和武警部隊代表團步入人民大會堂會場。(中新社)
中國財政部5日在提交給全國人大會議審議的今年中央和地方預算草案報告，軍費(即國防預算)編列1兆9095.61億元(人民幣，下同，約2750億美元)，同比增長7%，增速較前三年略為放緩。

中國國務院總理李強5日在中共14屆全國人大四次會議作政府工作報告時提出，中國今年發展主要預期目標為：國內生產總值(GDP)增長4.5到5%左右。

新加坡聯合早報稱，「中國軍費預算自2016年結束兩位數增長後，保持個位數增長至今，但都高過當年的GDP目標增速。」

2016年至2025年，中國國防預算增幅分別為7.6%、7.0%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%、7.2%、7.2%和7.2%。若以中國地區去年GDP為140兆1879億元來對照，今年中共軍費約占中國GDP總值的1.36%。而若對比2016年，十年來軍費支出幾乎剛好是倍增。

此外，以往多被外界認為是維穩經費指標的公共安全支出，則為2582.69億元，增長5.9%，增幅也較去年減緩。

中國的軍費增長一直備受各方關注，但中國官媒引用外媒數據指增速不如歐洲多，軍費數額更僅為美國的三分之一至四分之一間。根據中國「參考消息」引述今年2月24日英國智庫國際戰略研究所發布2026年版「軍事力量對比」報告，美國川普政府2026年的國防開支預計將首次超過1兆美元。

歐洲部分，去年6月多國承諾，到2035年將GDP的5%用於國防和安全支出，但其國防投入甚至在做出此承諾之前就已經達到「創紀錄水平」。

環球時報4日引述軍事問題專家宋忠平表示，中國國防費用的增速一貫強調「適度」。中國追求的是經濟建設和國防建設發展均衡，而非「窮兵黷武」。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華受訪表示，面對中國周邊安全環境和世界安全形勢的新變化，中國防禦能力面臨新考驗，軍費增長動力正從過去的「補償性增長」向「被動性增長」轉變。

環時稱，歐洲國家和日本都在加快重整軍備，歐盟推出了龐大的「歐洲再武裝計畫」，英、法、德等主要北約國家軍費占GDP比重已超過2%，並紛紛將美國要求的5%作為新目標。而日本2026財年防衛預算也超過9兆日圓(約570億美元)，再創歷史新高。

