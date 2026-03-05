導彈在頭頂飛…中國男子撤離伊朗 駕車7小時到亞塞拜然

恆哥駕車七小時，才從伊朗入境亞塞拜然。(取材自極目新聞)

由於美伊戰火，截至3月4日，已有將近3500名中國公民自伊朗撤離。據了解，在這場撤離行動中，許多中國公民選擇經由伊朗邊境的阿斯塔拉口岸入境亞塞拜然，其中一名中國網友在社交平台分享了撤離過程，表示自己駕車七個小時才入境亞塞拜然，途中還有導彈從頭頂飛過。

極目新聞報導，這名生活在伊朗的中國網友恆哥表示，自己是雲南人，學的是波斯語專業，娶了一個伊朗姑娘。妻子和孩子這些年一直在中國，他自己則因為工作的關係住在伊朗庫巴。此次戰爭爆發後，他第一時間訂了撤離的機票，但很快伊朗就宣布關閉了領空，航班全部取消。第二天，他和另外兩人決定緊急駕車離開，「晚上出來路上太堵了，很多人駕車撤離，有的加油站直接排出去幾公里路。」

恆哥說，他們等到了凌晨4時出發，路上就暢通多了，加好油後，便一路往阿斯塔拉口岸的方向趕，路上除了上廁所就沒有停留。

「一路上有伊朗方面的工作人員進行盤查，但我們的車子並沒有被查過，整個過程很順利。」恆哥介紹，一路上偶爾有導彈從頭頂飛過，他們開了差不多七個小時，終於有驚無險趕到了位於伊朗和亞塞拜然邊境的阿斯塔拉口岸。在亞塞拜然一側，中國大使館和亞塞拜然華人華僑協會的工作人員幫他們聯繫了大巴，並把他們送到了酒店。

恆哥分享的現場視頻顯示，他們的車輛在行駛過程中，不遠處的天空有導彈飛過。抵達亞塞拜然後，大使館和亞塞拜然華人華僑協會的工作人員熱情接待了他們，提供了一些食物和水，口岸附近一處臨時辦公點內還懸掛著五星紅旗。恆哥在發布這則視頻時寫道：「此生無悔入華夏，身在異鄉亦心安，衷心感謝亞塞拜然大使館和華人華僑協會對我們入境行程的關心和接待……祖國是我們最硬的後盾。」

據報導，亞塞拜然華人華僑協會會長包禮軍4日表示，目前他們有數十名會員忙碌在撤僑一線，他們的主要工作是將通關的中國公民從口岸接到亞塞拜然的首都巴庫，他們會安排好大巴，把大家送到巴庫的酒店，協助大家入住。